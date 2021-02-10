الأردن تسجل 1855 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 340177 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 323541 حالة شفاء بعد تسجيل 1058 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4411 حالة.