"تعليم العلا" توجِّه قادة وقائدات المدارس بالعمل بصلاحياتهم في إيقاف الاصطفاف الصباحي

"الأرصاد": موجة باردة وتكوُّن الصقيع بمحافظة الحناكية والعلا والمهد

وجَّه إبراهيم بن عبدالله القاضي، مدير إدارة التعليم بمحافظة العلا، قادة وقائدات المدارس بالعمل بصلاحياتهم في إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي في هذه الأيام التي تشتد فيها موجة البرد.

وشدَّد "القاضي" على أهمية قادة وقائدات المدارس في التواصل مع أولياء الأمور للتشديد على أبنائهم وبناتهم بارتداء الملابس الشتوية حفاظًا على سلامتهم.‎

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أوضحت أن منطقة المدينة المنورة تشهد موجة باردة، وتكوُّن الصقيع، تشمل الحناكية والعلا والمهد. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة صباح غد الأحد، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح غد الأحد.