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بعد إقالة "ماريو" .. "كارينيو" مدربًا للوحدة

أعلنت إدارة نادي الوحدة، التعاقد مع الأوروجوياني كارينيو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للكرواتي ماريو سيتانوفيتش الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

وتعرف الكرة السعودية كارينيو الذي قاد فريق النصر للتتويج ببطولة الدوري 2013-2014م ، ثم غادر الدوري السعودي ليعود له مجددًا مع نادي الشباب 2017-2018، ليتركه في الموسم ذاته ويعود إلى قيادة النصر قبل أن يتم الاستغناء عنه لضعف النتائج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد إقالة "ماريو" .. "كارينيو" مدربًا للوحدة
سبق

أعلنت إدارة نادي الوحدة، التعاقد مع الأوروجوياني كارينيو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للكرواتي ماريو سيتانوفيتش الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

وتعرف الكرة السعودية كارينيو الذي قاد فريق النصر للتتويج ببطولة الدوري 2013-2014م ، ثم غادر الدوري السعودي ليعود له مجددًا مع نادي الشباب 2017-2018، ليتركه في الموسم ذاته ويعود إلى قيادة النصر قبل أن يتم الاستغناء عنه لضعف النتائج.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
11:56 PM

بعد إقالة "ماريو" .. "كارينيو" مدربًا للوحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلنت إدارة نادي الوحدة، التعاقد مع الأوروجوياني كارينيو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للكرواتي ماريو سيتانوفيتش الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

وتعرف الكرة السعودية كارينيو الذي قاد فريق النصر للتتويج ببطولة الدوري 2013-2014م ، ثم غادر الدوري السعودي ليعود له مجددًا مع نادي الشباب 2017-2018، ليتركه في الموسم ذاته ويعود إلى قيادة النصر قبل أن يتم الاستغناء عنه لضعف النتائج.

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