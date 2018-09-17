بعد إقالة "ماريو" .. "كارينيو" مدربًا للوحدة

أعلنت إدارة نادي الوحدة، التعاقد مع الأوروجوياني كارينيو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للكرواتي ماريو سيتانوفيتش الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

وتعرف الكرة السعودية كارينيو الذي قاد فريق النصر للتتويج ببطولة الدوري 2013-2014م ، ثم غادر الدوري السعودي ليعود له مجددًا مع نادي الشباب 2017-2018، ليتركه في الموسم ذاته ويعود إلى قيادة النصر قبل أن يتم الاستغناء عنه لضعف النتائج.