"هواوي" تطلق الهاتف الذكي (P30 lite 48MP) بالسعودية

يشمل كاميرا ثلاثية عريضة الزاوية بقدرات الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة هواوي السعودية اليوم الهاتف الذكي HUAWEI P30 lite 48MP، وهو إصدار مطور من هاتفها الذكي HUAWEI P30 lite، لتجمع مرة أخرى بين التصميم الخارجي الرائع وابتكارات هواوي التقنية المتقدمة في جهاز واحد.

ويتمتع الإصدار الجديد بثلاث كاميرات خلفية للتصوير بزاوية عريضة جداً مع دعم الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر الهاتف قدرات متفوقة لالتقاط الصور الفوتوغرافية عالية الجودة متيحاً للأجيال الشابة وعشاق التصوير استخدام هواتفهم لالتقاط صور تضارع جودة الملصقات الدعائية باستخدام هاتف ذكي. يتكون نظام كاميراته الخلفية من كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل تتمتع بزاوية تصوير عريضة جداً، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل لقياس عمق الصورة وتطبيق تأثيرات بوكيه.

وعلى مستوى المكونات الداخلية، يعتمد الإصدار الجديد على رقاقة الذكاء الاصطناعي للأجهزة النقالة كيرين 710 التي تعمل مع ذاكرة رام بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت وواجهة نظام التشغيلEMUI 9.0.1، لتكون المحصلة حصول المستخدمين على أفضل تجارب الاستخدام الذكية.

وتدعم كاميرا الهاتف الذكي HUAWEI P30 lite 48MP عالية الدقة بقيمة 48 ميجابكسل تقنية تقريب متفوقة ودقيقة، تمتاز بأداء يكافئ عدسة تصوير بعيد احترافية مع تقريب بصري يساوي 2x.

أما عدسة كاميرا الهاتف بدقة 8 ميجابكسل ذات زاوية التصوير العريضة جداً فتجعله من أوائل الهواتف الذكية في السوق التي تدعم حقل رؤية بزاوية تصل إلى 120 درجة.

ويحصل المستخدم بذلك على إمكانيات واسعة لالتقاط جزء أكبر من جمال المشاهد لا سيما عند تصوير المناظر الطبيعية الجبلية أو أفق المدينة. ويعزز قوة نظام الكاميرا الخلفي العدسة الثالثة بدقة 2 ميجابكسل لقياس عمق الصورة وتطبيق تأثيرات بوكيه جميلة على لقطات الوجوه والصور الشخصية. ويتمتع نظام الكاميرا كذلك بميزة التعرف على المشاهد المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستطيع تمييز ما يصل إلى 22 سيناريو تصوير لتضبط إعداداتها بما يناسب المشهد وتلتقط أفضل الصور.

وحين يحتاج المستخدم إلى التقاط الصور أو الفيديو ليلاً سيجد في هذه الكاميراً عوناً كبيراً بفضل وضع التصوير الليلي، ويضاف إلى ذلك أنها تتمتع بميزة التصوير بسرعة 480 إطاراً في الثانية من أجل إعادة عرض الفيديو بالحركة البطيئة جداً، ما يفتح للمستخدم آفاقاً إبداعية جديدة.

أما عشاق السيلفي فسيجدون في كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 24 ميجابكسل أداة مميزة للحصول على صور سيلفي يفتخرون بها، لأنها تتعرف أيضاً على طبيعة المشهد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتضبط إعداداتها في 8 سيناريوهات محتملة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بميزة ميكرو شيبينج المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتجميل صور السيلفي بدقة عالية، مع إمكانيات لإضافة لمسات مرحة إليها من خلال أشكال Qmoji 2.0 ثلاثية الأبعاد.

ويقدم الجهاز تحت غلافه مكونات عتادية قوية تشمل ذاكرة رام ضخمة تبلغ سعتها 6 جيجابايت وذاكرة روم تبلغ سعتها 128 جيجابايت، ليتيح للمستخدم الاستمتاع بأداء أعلى كفاءة مع سعة أرحب لحفظ صوره وفيديوهاته وتطبيقاته.

ولن يشعر مستخدم الهاتف HUAWEI P30 lite 48MP بالقلق من نفاد بطاريته بسبب استخدامه الكثيف له، فهو مزود ببطارية قوية تبلغ قدرتها 3340 ميللي أمبير في الساعة، وتدعمها تقنية كويك تشارج من هواوي باستطاعة 18 واط (9 فولط 2 أمبير) لإعادة شحنها سريعاً.

ويتمتع الهاتف HUAWEI P30 Lite 48MP بأداء عال وكفاءة تشغيل متفوقة باعتماده على الرقاقة القوية كيرين 710 ثمانية النوى، ويستفيد من قدرات نظام التشغيل EMUI 9.0.1 المطور على أندرويد 9.0 ليمنح المستخدم تشغيلاً سلساً مع مزايا لا تعد ولا تحصى.

ويتوفر الهاتف في السوق المحلي بسعر 1099 ريال سعودي، ويمكن شراؤه من متجر هواوي.