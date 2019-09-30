انتصارات وهمية وتضليل مكشوف.. هذه حقيقة عملية الحوثيين المزعومة بنجران

العقيد الركن تركي المالكي: العملية كانت محاولة التفاف في محور كتاف بصعدة

ما لا يختلف عليه الأغلبية وحتى من بين صفوفها أن ميليشيات الحوثي تكذب كثيرًا ويثبت ذلك في الميدان وعبر تناقضات الميليشيات نفسها، ولكنها مجددًا أطلقت قبل أيام كذبة بأنها تقوم بتنفيذ عملية عسكرية ناجحة في منطقة نجران جنوب السعودية، وقد أطلقت على تلك العملية "نصر من الله"، ووصفت عمليتها الوهمية (بأنها استدراج للجيش اليمني وقوات التحالف)، لكن الحقيقة لم تكن في تصريحاتها كما هي العادة.

وبالعودة لتصريحات المتحدث باسم التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، فقد كشف العقيد الركن تركي المالكي، أن العملية المزعومة كانت محاولة التفاف قامت بها الميليشيا الحوثية في محور كتاف بمحافظة صعدة في أواخر أغسطس 2019 وتحالف دعم الشرعية أعلن حينها عن مساندته الجيش اليمني للتصدي لهجوم الميليشيا.

الحوثيون يكذبون كما يتنفسون وهو الشعار الذي اتفق عليه الخبراء والمحللون نظرًا لكميات الكذب والانتصارات الوهمية والإعلامية التي تطلقها الميليشيات الحوثية.