النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل ١٥٩ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٢١٠ خلال الـ24 ساعة الماضية

"المواصفات" تُطبق الإلزام بتسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في "سابر" قريباً

تأتي استمراراً لجهودها في العمل على رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن البدء في تطبيق تسجيل الإلزام على المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في منصة سابر الإلكترونية، وذلك ابتداءً من 2021/01/01م الموافق 1442/05/17هـ.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في العمل على رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلوها من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وأكدت "المواصفات السعودية" على إلزام التجار (المستوردين، المصانع) بإصدار شهادة إقرار ذاتي محلي للمنتجات المحلية، أو شهادة إقرار ذاتي مستورد للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى شهادة مطابقة الإرسالية للمنتجات المستوردة.

وَبَيَّنْت الهيئة أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.

ودعت "المواصفات السعودية" المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa، مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات" تُطبق الإلزام بتسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في "سابر" قريباً
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن البدء في تطبيق تسجيل الإلزام على المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في منصة سابر الإلكترونية، وذلك ابتداءً من 2021/01/01م الموافق 1442/05/17هـ.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في العمل على رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلوها من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وأكدت "المواصفات السعودية" على إلزام التجار (المستوردين، المصانع) بإصدار شهادة إقرار ذاتي محلي للمنتجات المحلية، أو شهادة إقرار ذاتي مستورد للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى شهادة مطابقة الإرسالية للمنتجات المستوردة.

وَبَيَّنْت الهيئة أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.

ودعت "المواصفات السعودية" المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa، مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
03:16 PM

"المواصفات" تُطبق الإلزام بتسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في "سابر" قريباً

تأتي استمراراً لجهودها في العمل على رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
251

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن البدء في تطبيق تسجيل الإلزام على المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في منصة سابر الإلكترونية، وذلك ابتداءً من 2021/01/01م الموافق 1442/05/17هـ.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في العمل على رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلوها من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وأكدت "المواصفات السعودية" على إلزام التجار (المستوردين، المصانع) بإصدار شهادة إقرار ذاتي محلي للمنتجات المحلية، أو شهادة إقرار ذاتي مستورد للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى شهادة مطابقة الإرسالية للمنتجات المستوردة.

وَبَيَّنْت الهيئة أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.

ودعت "المواصفات السعودية" المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa، مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,462
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,469
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,348
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,912

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة