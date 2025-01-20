النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعثر قطبي الرياض في افتتاح كأس القادة السعودي

انطلقت بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة

بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، افتتحت اليوم الأحد منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض خلال المدة من 19 إلى 26 من يناير الجاري.
وشهدت مباريات اليوم الأول تعثر فريقي الهلال والنصر، حيث خسر الهلال من أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف وحيد ضمن المجموعة الأولى، وخسر النصر من أتلتيكو مدريد الإسباني 3/0 ضمن المجموعة الثانية.
كما فاز فيتورول كونستانتا الروماني على نظيره زينيت سان بطرسبورغ الروسي 4/1 وفي المباراة الأخيرة فاز جينك البلجيكي على نظيره ريد ستار الصربي بضربات الترجيح 4/2 بعد نهاية الأشواط الأصلية 2/2.

وحظيت الفعاليات المصاحبة لليوم الأول من البطولة بإقبال مميز من الوفود المشاركة وعدد من جماهير الفرق الحاضرة، شاركوا من خلالها في العرضة السعودية واطلعوا على الحرف اليدوية إضافة لتذوقهم عدداً من المأكولات الشعبية.

رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم معهد إعداد القادة الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تعثر قطبي الرياض في افتتاح كأس القادة السعودي
سبق

بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، افتتحت اليوم الأحد منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض خلال المدة من 19 إلى 26 من يناير الجاري.
وشهدت مباريات اليوم الأول تعثر فريقي الهلال والنصر، حيث خسر الهلال من أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف وحيد ضمن المجموعة الأولى، وخسر النصر من أتلتيكو مدريد الإسباني 3/0 ضمن المجموعة الثانية.
كما فاز فيتورول كونستانتا الروماني على نظيره زينيت سان بطرسبورغ الروسي 4/1 وفي المباراة الأخيرة فاز جينك البلجيكي على نظيره ريد ستار الصربي بضربات الترجيح 4/2 بعد نهاية الأشواط الأصلية 2/2.

وحظيت الفعاليات المصاحبة لليوم الأول من البطولة بإقبال مميز من الوفود المشاركة وعدد من جماهير الفرق الحاضرة، شاركوا من خلالها في العرضة السعودية واطلعوا على الحرف اليدوية إضافة لتذوقهم عدداً من المأكولات الشعبية.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
12:14 AM

تعثر قطبي الرياض في افتتاح كأس القادة السعودي

انطلقت بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,279

بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، افتتحت اليوم الأحد منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض خلال المدة من 19 إلى 26 من يناير الجاري.
وشهدت مباريات اليوم الأول تعثر فريقي الهلال والنصر، حيث خسر الهلال من أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف وحيد ضمن المجموعة الأولى، وخسر النصر من أتلتيكو مدريد الإسباني 3/0 ضمن المجموعة الثانية.
كما فاز فيتورول كونستانتا الروماني على نظيره زينيت سان بطرسبورغ الروسي 4/1 وفي المباراة الأخيرة فاز جينك البلجيكي على نظيره ريد ستار الصربي بضربات الترجيح 4/2 بعد نهاية الأشواط الأصلية 2/2.

وحظيت الفعاليات المصاحبة لليوم الأول من البطولة بإقبال مميز من الوفود المشاركة وعدد من جماهير الفرق الحاضرة، شاركوا من خلالها في العرضة السعودية واطلعوا على الحرف اليدوية إضافة لتذوقهم عدداً من المأكولات الشعبية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,065
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,486
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,123

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة