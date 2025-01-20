تعثر قطبي الرياض في افتتاح كأس القادة السعودي

انطلقت بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة

بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، افتتحت اليوم الأحد منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض خلال المدة من 19 إلى 26 من يناير الجاري.

وشهدت مباريات اليوم الأول تعثر فريقي الهلال والنصر، حيث خسر الهلال من أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف وحيد ضمن المجموعة الأولى، وخسر النصر من أتلتيكو مدريد الإسباني 3/0 ضمن المجموعة الثانية.

كما فاز فيتورول كونستانتا الروماني على نظيره زينيت سان بطرسبورغ الروسي 4/1 وفي المباراة الأخيرة فاز جينك البلجيكي على نظيره ريد ستار الصربي بضربات الترجيح 4/2 بعد نهاية الأشواط الأصلية 2/2.

وحظيت الفعاليات المصاحبة لليوم الأول من البطولة بإقبال مميز من الوفود المشاركة وعدد من جماهير الفرق الحاضرة، شاركوا من خلالها في العرضة السعودية واطلعوا على الحرف اليدوية إضافة لتذوقهم عدداً من المأكولات الشعبية.

