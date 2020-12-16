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اختتام ملتقى نجران الصحي.. وإشادة بجهود "جلوي بن عبدالعزيز" في مكافحة الجائحة

حقق أكثر من 4300 مشاركة من داخل وخارج المملكة ونجاحات غير مسبوقة

اختتم ملتقى نجران الصحي الثاني، مساء أمس الثلاثاء، حيث حقق نجاحات غير مسبوقة تمثلت في مشاركة أكثر من 4300 مشارك من داخل وخارج المملكة استفادوا من 33 محاضرة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات بواقع 26 ساعة تعليم طبي.

وفي التفاصيل، من أهم مخرجات الملتقى الصحي الثاني استعراض ومناقشة 24 ورقة بحث علمية ستُسهم بإذن الله في دعم وتطوير المنظومة الصحية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، بجهود وتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكافحة جائحة كورونا بالمنطقة، والتي أسهمت في النجاح بالتعامل مع الفيروس، وسط التعامل المثالي لصحة نجران في مواجهة الجائحة والتعامل مع كل الظروف.

وسبق أن نظمت صحة نجران أول ملتقى افتراضي مع معرض مصاحب في خطوة تتزامن مع التوجه الجديد بالاعتماد على أحدث وسائل التقنية دون الحاجة إلى حضور المشارك والتي تسمح بالحضور والتفاعل وتقديم الاستفسارات والنقاشات من أي موقع.

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اختتام ملتقى نجران الصحي.. وإشادة بجهود "جلوي بن عبدالعزيز" في مكافحة الجائحة
سبق

اختتم ملتقى نجران الصحي الثاني، مساء أمس الثلاثاء، حيث حقق نجاحات غير مسبوقة تمثلت في مشاركة أكثر من 4300 مشارك من داخل وخارج المملكة استفادوا من 33 محاضرة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات بواقع 26 ساعة تعليم طبي.

وفي التفاصيل، من أهم مخرجات الملتقى الصحي الثاني استعراض ومناقشة 24 ورقة بحث علمية ستُسهم بإذن الله في دعم وتطوير المنظومة الصحية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، بجهود وتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكافحة جائحة كورونا بالمنطقة، والتي أسهمت في النجاح بالتعامل مع الفيروس، وسط التعامل المثالي لصحة نجران في مواجهة الجائحة والتعامل مع كل الظروف.

وسبق أن نظمت صحة نجران أول ملتقى افتراضي مع معرض مصاحب في خطوة تتزامن مع التوجه الجديد بالاعتماد على أحدث وسائل التقنية دون الحاجة إلى حضور المشارك والتي تسمح بالحضور والتفاعل وتقديم الاستفسارات والنقاشات من أي موقع.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
11:03 PM

اختتام ملتقى نجران الصحي.. وإشادة بجهود "جلوي بن عبدالعزيز" في مكافحة الجائحة

حقق أكثر من 4300 مشاركة من داخل وخارج المملكة ونجاحات غير مسبوقة

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هادي آل كليب - نجران
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اختتم ملتقى نجران الصحي الثاني، مساء أمس الثلاثاء، حيث حقق نجاحات غير مسبوقة تمثلت في مشاركة أكثر من 4300 مشارك من داخل وخارج المملكة استفادوا من 33 محاضرة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات بواقع 26 ساعة تعليم طبي.

وفي التفاصيل، من أهم مخرجات الملتقى الصحي الثاني استعراض ومناقشة 24 ورقة بحث علمية ستُسهم بإذن الله في دعم وتطوير المنظومة الصحية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، بجهود وتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكافحة جائحة كورونا بالمنطقة، والتي أسهمت في النجاح بالتعامل مع الفيروس، وسط التعامل المثالي لصحة نجران في مواجهة الجائحة والتعامل مع كل الظروف.

وسبق أن نظمت صحة نجران أول ملتقى افتراضي مع معرض مصاحب في خطوة تتزامن مع التوجه الجديد بالاعتماد على أحدث وسائل التقنية دون الحاجة إلى حضور المشارك والتي تسمح بالحضور والتفاعل وتقديم الاستفسارات والنقاشات من أي موقع.

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