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شرطة القصيم تطيح بـ "مضايق مركبة الطالبات والمعتدي على سائقهن"

مواطنٌ في العقد الرابع وأقرّ بما نُسب إليه وجرى توقيفه واتخاذ ما يلزم

أكّدت شرطة منطقة القصيم، القبض على قائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ، بلاغات عدة، عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها.

وأسفرت إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه -مواطن في العقد الرابع من العمر-، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّ بما نُسب إليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة منطقة القصيم القصيم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم تطيح بـ "مضايق مركبة الطالبات والمعتدي على سائقهن"
سبق

أكّدت شرطة منطقة القصيم، القبض على قائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ، بلاغات عدة، عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها.

وأسفرت إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه -مواطن في العقد الرابع من العمر-، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّ بما نُسب إليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
12:45 PM

شرطة القصيم تطيح بـ "مضايق مركبة الطالبات والمعتدي على سائقهن"

مواطنٌ في العقد الرابع وأقرّ بما نُسب إليه وجرى توقيفه واتخاذ ما يلزم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أكّدت شرطة منطقة القصيم، القبض على قائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ، بلاغات عدة، عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها.

وأسفرت إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه -مواطن في العقد الرابع من العمر-، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّ بما نُسب إليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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