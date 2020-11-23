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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. إصابات مجلس التعاون الخليجي تتجاوز المليون

حصيلة الوفيات تتخطى حاجز الـ 9160 حالة.. حتى الآن

سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيد-19، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك طبقاً لإحصاء أجرته "رويترز"، وفقاً للبيانات التي نشرتها كل دولة.

وبلغت حصيلة الإصابات في منطقة الخليج اليوم مليوناً و845 إصابة والوفيات 9160.

من جهة أخرى، أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 58.61 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و389.31 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. إصابات مجلس التعاون الخليجي تتجاوز المليون
سبق

سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيد-19، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك طبقاً لإحصاء أجرته "رويترز"، وفقاً للبيانات التي نشرتها كل دولة.

وبلغت حصيلة الإصابات في منطقة الخليج اليوم مليوناً و845 إصابة والوفيات 9160.

من جهة أخرى، أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 58.61 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و389.31 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
04:02 PM

كورونا.. إصابات مجلس التعاون الخليجي تتجاوز المليون

حصيلة الوفيات تتخطى حاجز الـ 9160 حالة.. حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيد-19، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك طبقاً لإحصاء أجرته "رويترز"، وفقاً للبيانات التي نشرتها كل دولة.

وبلغت حصيلة الإصابات في منطقة الخليج اليوم مليوناً و845 إصابة والوفيات 9160.

من جهة أخرى، أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 58.61 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و389.31 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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