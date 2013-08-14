وصدحت تكبيرات العيد في أرجاء الأمم المتحدة ابتهاجاً بحلول #عيد_الأضحى_المبارك حيث استقبل المعلمي نائبة الأمين العام أمينة محمد وجمعاً من مندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لدى #الأمم_المتحدة في أجواء تعكس الأخوة الإسلامية.

بالفيديو.. تكبيرات العيد تصدح في أرجاء الأمم المتحدة ضمن حفل معايدة سعودي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-14 أقام الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة حفل معايدة بالمقر الأممي بحضور السفير عبد الله المعلمي. وصدحت تكبيرات العيد في أرجاء الأمم المتحدة ابتهاجاً بحلول #عيد_الأضحى_المبارك حيث استقبل المعلمي نائبة الأمين العام أمينة محمد وجمعاً من مندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لدى #الأمم_المتحدة في أجواء تعكس الأخوة الإسلامية.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 09:56 AM

بالفيديو.. تكبيرات العيد تصدح في أرجاء الأمم المتحدة ضمن حفل معايدة سعودي أقامه الوفد الدائم للمملكة بالمقر الأممي.. المعلمي استقبل نائبة الأمين العام ووفوداً عدة





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أقام الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة حفل معايدة بالمقر الأممي بحضور السفير عبد الله المعلمي.

وصدحت تكبيرات العيد في أرجاء الأمم المتحدة ابتهاجاً بحلول #عيد_الأضحى_المبارك حيث استقبل المعلمي نائبة الأمين العام أمينة محمد وجمعاً من مندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لدى #الأمم_المتحدة في أجواء تعكس الأخوة الإسلامية.