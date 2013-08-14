بالفيديو.. تكبيرات العيد تصدح في أرجاء الأمم المتحدة ضمن حفل معايدة سعودي
أقامه الوفد الدائم للمملكة بالمقر الأممي.. المعلمي استقبل نائبة الأمين العام ووفوداً عدة
أقام الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة حفل معايدة بالمقر الأممي بحضور السفير عبد الله المعلمي.
وصدحت تكبيرات العيد في أرجاء الأمم المتحدة ابتهاجاً بحلول #عيد_الأضحى_المبارك حيث استقبل المعلمي نائبة الأمين العام أمينة محمد وجمعاً من مندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لدى #الأمم_المتحدة في أجواء تعكس الأخوة الإسلامية.
بالفيديو.. تكبيرات العيد تصدح في أرجاء الأمم المتحدة ضمن حفل معايدة سعودي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-08-14
أقام الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة حفل معايدة بالمقر الأممي بحضور السفير عبد الله المعلمي.
وصدحت تكبيرات العيد في أرجاء الأمم المتحدة ابتهاجاً بحلول #عيد_الأضحى_المبارك حيث استقبل المعلمي نائبة الأمين العام أمينة محمد وجمعاً من مندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لدى #الأمم_المتحدة في أجواء تعكس الأخوة الإسلامية.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
09:56 AM
بالفيديو.. تكبيرات العيد تصدح في أرجاء الأمم المتحدة ضمن حفل معايدة سعودي
أقامه الوفد الدائم للمملكة بالمقر الأممي.. المعلمي استقبل نائبة الأمين العام ووفوداً عدة
أقام الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة حفل معايدة بالمقر الأممي بحضور السفير عبد الله المعلمي.
وصدحت تكبيرات العيد في أرجاء الأمم المتحدة ابتهاجاً بحلول #عيد_الأضحى_المبارك حيث استقبل المعلمي نائبة الأمين العام أمينة محمد وجمعاً من مندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لدى #الأمم_المتحدة في أجواء تعكس الأخوة الإسلامية.