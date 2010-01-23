"بلدية القصب" تنظم سباق "المارثون الرابع" وسط حضور كثيف من الأسر ومحبي الفروسية

أقيمت تحت إشراف الاتحاد السعودي.. وبرعاية العميد المتقاعد يوسف والمهندس المطيري

أقامت بلدية القصب سباق المارثون الأصيل الرابع 1442هـ، بميدان البلدية للفروسية اليوم الجمعة، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، وبرعاية من العميد المتقاعد يوسف بن خالد المطيري، والمهندس عيسى بن خالد المطيري عضو المجلس البلدي بالقصب، وعضو اللجنة التنفيذية بالغرفة التجارية بمحافظة شقراء.



وتفصيلاً، حضر المارثون رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان ورئيس المجلس البلدي في شقراء عبدالرحمن السبيهين وعدد كبير من الأسر والعوائل والأعيان ومحبي رياضة الفروسية.



وبدأت منافسات السباق بالشوط الأول بمسافة (5000) م وجاءت نتائجه كالتالي: المركز الأول الجواد شامخ الراس للمالك عبدالله المجماج، والمركز الثاني الجواد سلطان جودة للمالك عبدالعزيز العيسى والمركز الثالث الجواد عسجد للمالك فيصل التويجري والمركز الرابع الجواد اب منصور للمالك عبدالعزيز العنزي والمركز الخامس الجواد شقرا البراق للمالك عبدالله بالحارث.



بعد ذلك، بدأت منافسات الشوط الثاني بمسافة (5000) متر وجاءت نتائجه كالتالي: المركز الأول الجواد سرحان جودة للمالك صالح الرشيد والمركز الثاني الجواد الجود اتش جي للمالك عبدالرحمن الفرحان والمركز الثالث الجواد حوران جودة للمالك محمد العنزي والمركز الرابع الجواد رنيم البري للمالك حمد الرشيدي والمركز الخامس الجواد أريج الثانية للمالك أحمد الرشيدي.



وبعدها بدأت منافسات الشوط الثالث بمسافة (5000) متر حيث جاءت نتائجه كالتالي: المركز الأول الجواد مرهوب الأمل للمالك أحمد الرشيدي والمركز الثاني الجواد شجاع البراق للمالك أحمد الرشيدي والمركز الثالث الجواد خطر الزاملية للمالك زامل الصغير والمركز الرابع الجواد عزام النصر للمالك عزام العقيل.



ووسط منافسة قوية بين الفرسان بدأ الشوط الرابع بمسافة (7000) متر وجاءت نتائجه النهائية كالتالي: المركز الأول الجواد أكبر جودة للمالك حسام الدامر والمركز الثاني الجواد مندوب جودة للمالك حسام الدامر والمركز الثالث الجواد سما الأمل جودة للمالك عبدالله خلقان والمركز الرابع الجواد عطا الله للمالك سلطان العتيبي والمركز الخامس الجواد بارق جودة للمالك اسطبل الصغير.



بعد ذلك، أقيم شوطان للخيول الشعبية جاءت نتائجه كالتالي: الشوط الأول: المركز الأول الجواد جلمود للمالك فيصل الفديجة والمركز الثاني الجواد شبل أطلال للمالك منصور خالد والمركز الثالث الجواد قيس للمالك مرزوق خالد الشوط الثاني: المركز الأول الجواد الزين للمالك محمد علي والمركز الثاني الجواد المشهد للمالك سعود عيسى والمركز الثالث الجواد القاصفة للمالك يوسف أحمد.



وتم تكريم الفائزين الأوائل من كل شوط من رعاة السباق العميد متقاعد يوسف المطيري، وعضو المجلس البلدي بالقصب عيسى المطيري، ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم وحصل الفائزون على مبالغ نقدية وكأس للفائز بالمركز الأول، كما قدم رئيس بلدية القصب الدروع التذكارية لرعاة هذا السباق.



وفي الختام تحدث العميد متقاعد يوسف المطيري عن أهمية مثل هذه السباقات وخاصة رياضة الفروسية، وإحياء لهذه الرياضة الأصيلة والعريقة، وقدم شكره لبلدية القصب ورئيسها دغيشم بن فهد الدغيشم على تجهيزه لمثل هذا الميدان المتكامل من جميع النواحي، وقال المطيري: ما شاهدناه اليوم من حضور ومنافسة لهذا السباق، إلا دليل على الاهتمام بهذه الرياضة وبمحبيها، وإحياء لهذه الرياضة الأصيلة، والتي يتم دعمها من قبل الجميع، وما قمنا به من دعم لهذا السباق إلا تشجيع الأجيال الحالية على المحافظة على هذا الموروث الرياضي العريق، والتي يعود نفعها لأبناء الوطن.



وقدم رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم شكره وتقديره لرعاة سباق المراثون الأصيل الرابع لهذا الموسم، وتقديمهم الجوائز والمبالغ النقدية للفائزين، وتشجيعهم لهذه الرياضة الأصيلة، معتبراً هذه الرعاية دعم وتشجيع لهذه الرياضة الغالية على الجميع.



وبارك الدغيشم للفائزين تحقيقهم لهذه النتائج، مقدماً شكره لجميع المشاركين على مشاركتهم وحضورهم، وكذلك للاتحاد السعودي للفروسية على إشرافه وتنظيمه لهذا السباق في ميدان بلدية القصب للفروسية، كما قدم شكره لفرع وزارة الرياضة بمحافظة شقراء، وقوة المهمات والواجبات، والهلال الأحمر على جهودهم وتعاونهم الدائم مع مناسبات بلدية القصب.