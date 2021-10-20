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أمريكا تنسحب من أكبر قواعدها في شمال سوريا

أخلت أكثر من 70 مدرعة وسيارة عسكرية

انسحبت القوات الأميركية اليوم (الأحد)، من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذاً لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة.
وأفاد شاهد عيان لقناة "فرانس 24"، بأن أكثر من سبعين مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأميركي عبرت مدينة تل تمر في محافظة الحسكة، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.

من جهته، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن القافلة أخلت مطار صرين الذي اتخذته القوات الأميركية قاعدة لها، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً جنوب مدينة كوباني (عين العرب).

وأضاف أن قاعدة صرين هي الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها خلال نحو أسبوعين.

وتقع هذه القاعدة على أطراف منطقة عازلة تسعى أنقرة لإقامتها في شمال شرق سوريا، حيث تشن مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد. وتمكنت بموجبه من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.

أمريكا القوات الأميركية سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تنسحب من أكبر قواعدها في شمال سوريا
سبق

انسحبت القوات الأميركية اليوم (الأحد)، من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذاً لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة.
وأفاد شاهد عيان لقناة "فرانس 24"، بأن أكثر من سبعين مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأميركي عبرت مدينة تل تمر في محافظة الحسكة، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.

من جهته، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن القافلة أخلت مطار صرين الذي اتخذته القوات الأميركية قاعدة لها، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً جنوب مدينة كوباني (عين العرب).

وأضاف أن قاعدة صرين هي الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها خلال نحو أسبوعين.

وتقع هذه القاعدة على أطراف منطقة عازلة تسعى أنقرة لإقامتها في شمال شرق سوريا، حيث تشن مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد. وتمكنت بموجبه من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
03:26 PM

أمريكا تنسحب من أكبر قواعدها في شمال سوريا

أخلت أكثر من 70 مدرعة وسيارة عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انسحبت القوات الأميركية اليوم (الأحد)، من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذاً لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة.
وأفاد شاهد عيان لقناة "فرانس 24"، بأن أكثر من سبعين مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأميركي عبرت مدينة تل تمر في محافظة الحسكة، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.

من جهته، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن القافلة أخلت مطار صرين الذي اتخذته القوات الأميركية قاعدة لها، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً جنوب مدينة كوباني (عين العرب).

وأضاف أن قاعدة صرين هي الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها خلال نحو أسبوعين.

وتقع هذه القاعدة على أطراف منطقة عازلة تسعى أنقرة لإقامتها في شمال شرق سوريا، حيث تشن مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد. وتمكنت بموجبه من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.

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