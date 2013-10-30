"الفيصلي" يحصد نقاط المباراة الثلاث أمام "الوحدة"

في جولة "رئاسة العشرين" من الدوري

حسم نادي الفيصلي نتيجة مواجهته مع الوحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المسماة بجولة "رئاسة العشرين".

وانتهت المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.

وكان الوحدة هو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه يوسف نياكاتي في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة قبل أن يتعادل الفيصلي عن طريق لاعبه المحترف تافاريس في الدقيقة الـ19.

وفي شوط المباراة الثاني نجح لاعب الفيصلي عبد الله القحطاني في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ75؛ ليرتفع رصيد فريقه لـ7 نقاط (المركز الثاني)، فيما توقَّف رصيد الوحدة عند 3 نقاط.