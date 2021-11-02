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أكثر من 83 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19509 وحالات التعافي من الفيروس 2.494.008

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83,101,347 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,521,904 حالات، وإجمالي حالات التعافي 2,494,008 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,509 حالات حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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أكثر من 83 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83,101,347 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,521,904 حالات، وإجمالي حالات التعافي 2,494,008 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,509 حالات حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
09:34 AM

أكثر من 83 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19509 وحالات التعافي من الفيروس 2.494.008

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 83 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83,101,347 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,521,904 حالات، وإجمالي حالات التعافي 2,494,008 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,509 حالات حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,979
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,061
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,143

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