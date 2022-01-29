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رئيسة الوزراء النيوزيلندية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"

الأعراض لم تظهر على "أرديرن"

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم (السبت) أنها عزلت نفسها؛ بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وأفاد مكتب رئيسة الوزراء، بأن "أرديرن" لم تظهر لديها الأعراض وهي في حالة صحة جيدة، وفقاً "أسوشيتد برس".

وبين أن تعرض رئيسة الوزراء للإصابة كان خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد، وكانت الحاكم العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو أيضًا على متن الرحلة، ودخلت أيضًا في العزل.

من جانبهم، ذكر مسؤولون أن تسلسل الحمض النووي للمصاب سيكتمل، الأحد، ومن المتوقع أن يكون لديه متحور "أوميكرون".

نيوزيلندا فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد رئيسة الوزراء النيوزيلندية

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رئيسة الوزراء النيوزيلندية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"
سبق

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم (السبت) أنها عزلت نفسها؛ بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وأفاد مكتب رئيسة الوزراء، بأن "أرديرن" لم تظهر لديها الأعراض وهي في حالة صحة جيدة، وفقاً "أسوشيتد برس".

وبين أن تعرض رئيسة الوزراء للإصابة كان خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد، وكانت الحاكم العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو أيضًا على متن الرحلة، ودخلت أيضًا في العزل.

من جانبهم، ذكر مسؤولون أن تسلسل الحمض النووي للمصاب سيكتمل، الأحد، ومن المتوقع أن يكون لديه متحور "أوميكرون".

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:53 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:28 PM

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"

الأعراض لم تظهر على "أرديرن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم (السبت) أنها عزلت نفسها؛ بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وأفاد مكتب رئيسة الوزراء، بأن "أرديرن" لم تظهر لديها الأعراض وهي في حالة صحة جيدة، وفقاً "أسوشيتد برس".

وبين أن تعرض رئيسة الوزراء للإصابة كان خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد، وكانت الحاكم العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو أيضًا على متن الرحلة، ودخلت أيضًا في العزل.

من جانبهم، ذكر مسؤولون أن تسلسل الحمض النووي للمصاب سيكتمل، الأحد، ومن المتوقع أن يكون لديه متحور "أوميكرون".

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