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"الخرج والطائف والأحساء" الأكثر ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية

وفقاً لـ "هيئة العقار" بعد مقارنة متوسط الأسعار لآخر ربعين للعامين الماضيين

نشرت الهيئة العامة للعقار، جداول مقارنة بين الربع الرابع من عام 2019م مع مثيلاتها من عام 2020م، وذلك لمتوسط سعر المتر للأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة، وأحياء مدن الرياض وجدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والدمام.

وكشفت الجداول عن تسجيل الخرج أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية في منطقة الرياض بنسبة تصل إلى 20.6 % في الربع الرابع من عام 2020م، فيما سجلت الدوادمي أعلى انخفاض بنسبة وصلت إلى 21.1 %.

أما منطقة مكة المكرّمة، فسجلت الطائف أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية بنسبة وصلت إلى 24.9 %، وخليص سجلت أعلى انخفاض بنسبة 23.7 %

والمنطقة الشرقية سجّلت فيها الأحساء أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية بنسبة وصلت إلى 12.6 %، ورأس تنورة سجّلت أعلى انخفاض بنسبة وصلت إلى 29.1 %.

مقارنات الربع الرابع بين سنتي 2019-2020.pdf الهيئة العامة للعقار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخرج والطائف والأحساء" الأكثر ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية
سبق

نشرت الهيئة العامة للعقار، جداول مقارنة بين الربع الرابع من عام 2019م مع مثيلاتها من عام 2020م، وذلك لمتوسط سعر المتر للأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة، وأحياء مدن الرياض وجدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والدمام.

وكشفت الجداول عن تسجيل الخرج أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية في منطقة الرياض بنسبة تصل إلى 20.6 % في الربع الرابع من عام 2020م، فيما سجلت الدوادمي أعلى انخفاض بنسبة وصلت إلى 21.1 %.

أما منطقة مكة المكرّمة، فسجلت الطائف أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية بنسبة وصلت إلى 24.9 %، وخليص سجلت أعلى انخفاض بنسبة 23.7 %

والمنطقة الشرقية سجّلت فيها الأحساء أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية بنسبة وصلت إلى 12.6 %، ورأس تنورة سجّلت أعلى انخفاض بنسبة وصلت إلى 29.1 %.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
12:14 PM

"الخرج والطائف والأحساء" الأكثر ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية

وفقاً لـ "هيئة العقار" بعد مقارنة متوسط الأسعار لآخر ربعين للعامين الماضيين

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فهد الغبيوي - الرياض
5
5,434

نشرت الهيئة العامة للعقار، جداول مقارنة بين الربع الرابع من عام 2019م مع مثيلاتها من عام 2020م، وذلك لمتوسط سعر المتر للأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة، وأحياء مدن الرياض وجدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والدمام.

وكشفت الجداول عن تسجيل الخرج أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية في منطقة الرياض بنسبة تصل إلى 20.6 % في الربع الرابع من عام 2020م، فيما سجلت الدوادمي أعلى انخفاض بنسبة وصلت إلى 21.1 %.

أما منطقة مكة المكرّمة، فسجلت الطائف أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية بنسبة وصلت إلى 24.9 %، وخليص سجلت أعلى انخفاض بنسبة 23.7 %

والمنطقة الشرقية سجّلت فيها الأحساء أعلى ارتفاع لمتوسط سعر الأراضي السكنية بنسبة وصلت إلى 12.6 %، ورأس تنورة سجّلت أعلى انخفاض بنسبة وصلت إلى 29.1 %.

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