النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. تخزين "القصب" ولحوم مجهولة يتسبب في هروب عمالة من سكنهم بالطائف

جولات مستمرة على المطاعم تكشف تدني مستوى النظافة وتكاثر الحشرات

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن أحد أكبر المستودعات لتخزين "قصب السكر" داخل سكن عمالة، في حي الشهداء الشمالية، فيما وجد بداخل السكن ثلاجة مُعبأة باللحوم المثلجة مجهولة المصدر، فيما كانت العمالة قد تركت المسكن هروبًا لحظة رؤيتهم المركبات الرسمية للبلدية.

وقد تمت مُصادرة القصب وإتلافه، في حين جرى إغلاق ذلك المستودع المُخالف وغير المُرخص بمتابعة من رئيس بلدية شرق الطائف المهندس عبدالسلام العمري، بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وكان مراقبو البلدية قد أخضعوا عدة مطاعم متنوعة، منها وجبات سريعة، وآخر للمأكولات الباكستانية، كشفوا من خلالها تدني مستوى النظافة، وتكاثر الحشرات وبالذات الصراصير، بخلاف أن اللحوم المُعدة بالوجبات المقدمة مجهولة المصدر وبعضها تعرض للتلف، فيما جرى اتخاذ النظام حيالها.

الطائف أمانة الطائف بلدية شرق الفرعية قصب السكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. تخزين "القصب" ولحوم مجهولة يتسبب في هروب عمالة من سكنهم بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن أحد أكبر المستودعات لتخزين "قصب السكر" داخل سكن عمالة، في حي الشهداء الشمالية، فيما وجد بداخل السكن ثلاجة مُعبأة باللحوم المثلجة مجهولة المصدر، فيما كانت العمالة قد تركت المسكن هروبًا لحظة رؤيتهم المركبات الرسمية للبلدية.

وقد تمت مُصادرة القصب وإتلافه، في حين جرى إغلاق ذلك المستودع المُخالف وغير المُرخص بمتابعة من رئيس بلدية شرق الطائف المهندس عبدالسلام العمري، بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وكان مراقبو البلدية قد أخضعوا عدة مطاعم متنوعة، منها وجبات سريعة، وآخر للمأكولات الباكستانية، كشفوا من خلالها تدني مستوى النظافة، وتكاثر الحشرات وبالذات الصراصير، بخلاف أن اللحوم المُعدة بالوجبات المقدمة مجهولة المصدر وبعضها تعرض للتلف، فيما جرى اتخاذ النظام حيالها.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:29 AM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:13 AM

شاهد.. تخزين "القصب" ولحوم مجهولة يتسبب في هروب عمالة من سكنهم بالطائف

جولات مستمرة على المطاعم تكشف تدني مستوى النظافة وتكاثر الحشرات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
3,231

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن أحد أكبر المستودعات لتخزين "قصب السكر" داخل سكن عمالة، في حي الشهداء الشمالية، فيما وجد بداخل السكن ثلاجة مُعبأة باللحوم المثلجة مجهولة المصدر، فيما كانت العمالة قد تركت المسكن هروبًا لحظة رؤيتهم المركبات الرسمية للبلدية.

وقد تمت مُصادرة القصب وإتلافه، في حين جرى إغلاق ذلك المستودع المُخالف وغير المُرخص بمتابعة من رئيس بلدية شرق الطائف المهندس عبدالسلام العمري، بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وكان مراقبو البلدية قد أخضعوا عدة مطاعم متنوعة، منها وجبات سريعة، وآخر للمأكولات الباكستانية، كشفوا من خلالها تدني مستوى النظافة، وتكاثر الحشرات وبالذات الصراصير، بخلاف أن اللحوم المُعدة بالوجبات المقدمة مجهولة المصدر وبعضها تعرض للتلف، فيما جرى اتخاذ النظام حيالها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,256
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,128
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,302

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة