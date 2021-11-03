النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 37 خلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس.. اكتشاف نفق بمنزل يتردد عليه متطرف قرب سكن السفير الفرنسي

قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها اكتشفت نفقاً بداخل منزل قريب من سكن السفير الفرنسي، يتردد عليه شخص معروف بالتطرف.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24" أنه "بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السّفير الفرنسي بتونس، تبين أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف".

وبيّنت أنها داهمت المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية لتكتشف وجود أشغال حفر نفق.

وأضافت أن قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تونس.. اكتشاف نفق بمنزل يتردد عليه متطرف قرب سكن السفير الفرنسي
سبق

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها اكتشفت نفقاً بداخل منزل قريب من سكن السفير الفرنسي، يتردد عليه شخص معروف بالتطرف.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24" أنه "بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السّفير الفرنسي بتونس، تبين أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف".

وبيّنت أنها داهمت المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية لتكتشف وجود أشغال حفر نفق.

وأضافت أن قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
02:50 PM

تونس.. اكتشاف نفق بمنزل يتردد عليه متطرف قرب سكن السفير الفرنسي

قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,157

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها اكتشفت نفقاً بداخل منزل قريب من سكن السفير الفرنسي، يتردد عليه شخص معروف بالتطرف.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24" أنه "بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السّفير الفرنسي بتونس، تبين أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف".

وبيّنت أنها داهمت المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية لتكتشف وجود أشغال حفر نفق.

وأضافت أن قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,044
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,079
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة