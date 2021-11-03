تونس.. اكتشاف نفق بمنزل يتردد عليه متطرف قرب سكن السفير الفرنسي

قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها اكتشفت نفقاً بداخل منزل قريب من سكن السفير الفرنسي، يتردد عليه شخص معروف بالتطرف.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24" أنه "بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السّفير الفرنسي بتونس، تبين أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف".

وبيّنت أنها داهمت المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية لتكتشف وجود أشغال حفر نفق.

وأضافت أن قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة.