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هدف "سعودي" يتنافس على لقب الأفضل في تاريخ دوري أبطال "آسيا"

دشّن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي استفتاءً عبر موقعه الرسمي بشأن الهدف الأفضل في تاريخ دوري أبطال آسيا منذ استحداثها مؤخراً.

وجاء هدف اللاعب سعود كريري نجم الاتحاد وقتها في مرمى الوحدة الإماراتي في عام 2010 ليقارن بهدف اللاعب علي باييف نجم لوكوموتيف والذي كان أيضاً في مرمى الوحدة في النسخة الحالية لعام 2018.

وحتى موعد كتابة هذه السطور فإن اللاعب سعود كريري يطل متأخراً في نتيجة الأصوات حيث حصل على نسبة 34‎%‎ فيما يتفوق عليه باييف بنسبة مصوتين بلغ نحو 64 ‎%.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هدف "سعودي" يتنافس على لقب الأفضل في تاريخ دوري أبطال "آسيا"
سبق

دشّن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي استفتاءً عبر موقعه الرسمي بشأن الهدف الأفضل في تاريخ دوري أبطال آسيا منذ استحداثها مؤخراً.

وجاء هدف اللاعب سعود كريري نجم الاتحاد وقتها في مرمى الوحدة الإماراتي في عام 2010 ليقارن بهدف اللاعب علي باييف نجم لوكوموتيف والذي كان أيضاً في مرمى الوحدة في النسخة الحالية لعام 2018.

وحتى موعد كتابة هذه السطور فإن اللاعب سعود كريري يطل متأخراً في نتيجة الأصوات حيث حصل على نسبة 34‎%‎ فيما يتفوق عليه باييف بنسبة مصوتين بلغ نحو 64 ‎%.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
11:05 PM

هدف "سعودي" يتنافس على لقب الأفضل في تاريخ دوري أبطال "آسيا"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
1,966

دشّن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي استفتاءً عبر موقعه الرسمي بشأن الهدف الأفضل في تاريخ دوري أبطال آسيا منذ استحداثها مؤخراً.

وجاء هدف اللاعب سعود كريري نجم الاتحاد وقتها في مرمى الوحدة الإماراتي في عام 2010 ليقارن بهدف اللاعب علي باييف نجم لوكوموتيف والذي كان أيضاً في مرمى الوحدة في النسخة الحالية لعام 2018.

وحتى موعد كتابة هذه السطور فإن اللاعب سعود كريري يطل متأخراً في نتيجة الأصوات حيث حصل على نسبة 34‎%‎ فيما يتفوق عليه باييف بنسبة مصوتين بلغ نحو 64 ‎%.

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26 ديسمبر
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