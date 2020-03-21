شاهد.. نقاط الفرز للفحص البصري بمداخل بيشة
فحص القادمين للتأكد من خلوهم من أعراض "كورونا"
باشرت اليوم نقاط الفرز للفحص البصري التابعة للشؤون الصحية ببيشة جميع مداخل المحافظة؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بيشة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وتم تقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة، مثل نظافة اليدين، والبُعد عن التجمعات من قِبل الممرضين.
يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية لسلامة الجميع.
فيروس كورونا الجديد
بيشة
وزارة الصحة
صحة بيشة
شاهد.. نقاط الفرز للفحص البصري بمداخل بيشة
سويد الحارثي
سبق
2020-03-21
باشرت اليوم نقاط الفرز للفحص البصري التابعة للشؤون الصحية ببيشة جميع مداخل المحافظة؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بيشة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وتم تقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة، مثل نظافة اليدين، والبُعد عن التجمعات من قِبل الممرضين.
يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية لسلامة الجميع.
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:38 PM
شاهد.. نقاط الفرز للفحص البصري بمداخل بيشة
فحص القادمين للتأكد من خلوهم من أعراض "كورونا"
باشرت اليوم نقاط الفرز للفحص البصري التابعة للشؤون الصحية ببيشة جميع مداخل المحافظة؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بيشة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وتم تقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة، مثل نظافة اليدين، والبُعد عن التجمعات من قِبل الممرضين.
يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية لسلامة الجميع.