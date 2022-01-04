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بحمام إحدى الطائرات.. العثور على طفل حديث الولادة داخل سلة مهملات

السلطات قبضت على الأم في انتظار استجوابها بتهمة التخلي عن مولودها

عثر موظفو مطار في موريشيوس على مولود، تُرك في صندوق القمامة في حمام إحدى الطائرات، وفقًا لموقع الإذاعة البريطانية BBC.

وتفصيلاً، ألقت السلطات القبض على امرأة من مدغشقر، تبلغ من العمر 20 عامًا؛ يُشتبه في أنها وضعت مولودها على متن الرحلة.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة طيران موريشيوس قادمة من مدغشقر في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في الأول من يناير الجاري، وعثر موظفو المطار على الرضيع بينما كانوا يقومون بفحص جمركي روتيني للطائرة.

ولاحظ الموظفون وجود مناشف ملطخة بالدماء في حمام الطائرة، وهرعوا بالطفل إلى مستشفى عام لتلقي العلاج.

وأُخضعت المرأة المشتبه في كونها والدة الطفل، التي أنكرت في البداية أن يكون ابنها، لفحص طبي، أكد أنها ولدت للتو. ونقلت السلطات المرأة إلى مستشفى، حيث تخضع لمراقبة الشرطة، فيما كانت الحالة الصحية للمولود والأم جيدة.

ومن المقرر أن يتم استجواب المرأة، التي وصلت إلى موريشيوس للعمل لمدة عامين، بعد خروجها من المستشفى، وتوجيه اتهام لها بالتخلي عن مولود جديد.

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بحمام إحدى الطائرات.. العثور على طفل حديث الولادة داخل سلة مهملات
سبق

عثر موظفو مطار في موريشيوس على مولود، تُرك في صندوق القمامة في حمام إحدى الطائرات، وفقًا لموقع الإذاعة البريطانية BBC.

وتفصيلاً، ألقت السلطات القبض على امرأة من مدغشقر، تبلغ من العمر 20 عامًا؛ يُشتبه في أنها وضعت مولودها على متن الرحلة.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة طيران موريشيوس قادمة من مدغشقر في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في الأول من يناير الجاري، وعثر موظفو المطار على الرضيع بينما كانوا يقومون بفحص جمركي روتيني للطائرة.

ولاحظ الموظفون وجود مناشف ملطخة بالدماء في حمام الطائرة، وهرعوا بالطفل إلى مستشفى عام لتلقي العلاج.

وأُخضعت المرأة المشتبه في كونها والدة الطفل، التي أنكرت في البداية أن يكون ابنها، لفحص طبي، أكد أنها ولدت للتو. ونقلت السلطات المرأة إلى مستشفى، حيث تخضع لمراقبة الشرطة، فيما كانت الحالة الصحية للمولود والأم جيدة.

ومن المقرر أن يتم استجواب المرأة، التي وصلت إلى موريشيوس للعمل لمدة عامين، بعد خروجها من المستشفى، وتوجيه اتهام لها بالتخلي عن مولود جديد.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:32 AM

بحمام إحدى الطائرات.. العثور على طفل حديث الولادة داخل سلة مهملات

السلطات قبضت على الأم في انتظار استجوابها بتهمة التخلي عن مولودها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثر موظفو مطار في موريشيوس على مولود، تُرك في صندوق القمامة في حمام إحدى الطائرات، وفقًا لموقع الإذاعة البريطانية BBC.

وتفصيلاً، ألقت السلطات القبض على امرأة من مدغشقر، تبلغ من العمر 20 عامًا؛ يُشتبه في أنها وضعت مولودها على متن الرحلة.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة طيران موريشيوس قادمة من مدغشقر في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في الأول من يناير الجاري، وعثر موظفو المطار على الرضيع بينما كانوا يقومون بفحص جمركي روتيني للطائرة.

ولاحظ الموظفون وجود مناشف ملطخة بالدماء في حمام الطائرة، وهرعوا بالطفل إلى مستشفى عام لتلقي العلاج.

وأُخضعت المرأة المشتبه في كونها والدة الطفل، التي أنكرت في البداية أن يكون ابنها، لفحص طبي، أكد أنها ولدت للتو. ونقلت السلطات المرأة إلى مستشفى، حيث تخضع لمراقبة الشرطة، فيما كانت الحالة الصحية للمولود والأم جيدة.

ومن المقرر أن يتم استجواب المرأة، التي وصلت إلى موريشيوس للعمل لمدة عامين، بعد خروجها من المستشفى، وتوجيه اتهام لها بالتخلي عن مولود جديد.

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