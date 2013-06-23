مصر تسجّل 498 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة إضافية
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 278295.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206852، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15935 بعد تسجيل 37 وفاة جديدة.
مصر تسجّل 498 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة إضافية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-23
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 278295.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206852، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15935 بعد تسجيل 37 وفاة جديدة.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:14 AM
مصر تسجّل 498 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة إضافية
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 278295.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206852، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15935 بعد تسجيل 37 وفاة جديدة.