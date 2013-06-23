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مصر تسجّل 498 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة إضافية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 278295.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206852، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15935 بعد تسجيل 37 وفاة جديدة.

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مصر تسجّل 498 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة إضافية
سبق

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 278295.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206852، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15935 بعد تسجيل 37 وفاة جديدة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:14 AM

مصر تسجّل 498 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة إضافية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 278295.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206852، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15935 بعد تسجيل 37 وفاة جديدة.

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