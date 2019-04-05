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سجون عسير تشارك بفعاليات الحملة الوقائية للتوعية بأضرار المخدرات

تنظمها وتشرف عليها الإمارة بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات أهلية

شاركت المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير في المعرض التوعوي المقام بمجمع الراشد مول المصاحب لفعاليات الحملة الوقائية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة عسير، والتي تنظمها وتشرف عليها، إمارة منطقة عسير، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

وفي جناح السجون، كانت مشاركة السجون باتجاهين؛ الاتجاه الأول نقل الصورة السلبية للمخدرات والتي على إثرها أصبح هناك نزلاء للسجون ونقل قصص معاناة السجناء للمجتمع.

الاتجاه الثاني عرض الخدمات والإمكانات التي تقدمها المديرية العامة للسجون بعسير في سبيل المكافحة والوقاية من المخدرات حيث قدمت مبادرة في سبيل مكافحة وعلاج الإدمان في السجون وللحد من انتشار المخدرات داخل السجون ومن البرامج المقدمة برنامج إشراقة والذي يهدف إلى تقديم الخدمات المخصصة والعالية الجودة لمن يعاني بسبب مشاكل الإدمان داخل السجون.

ويتم ذلك عبر برامج علاجية ونفسية وبرامج ترفيهية وبرامج دينية حيث يتكون البرنامج من فريق عمل حيث يشتمل البرنامج على دورات تعليمية والتي تركز على حصول المدمن على العلاج الدائم وضمان عدم انتكاسه وأيضًا تنفذ برامج مهنية للنزلاء لشغل أوقاتهم منها القيام ببعض الأعمال اليدوية والهوايات وتقديم برامج تعليمية وتربوية ودراسات عليا داخل السجون.

وقد وفرت سجون عسير في الجناح، منتوجات تمت صناعتها داخل السجن بأيدي نزلاء السجن؛ كالرسم وغيرها من المهن الحرفية، وأيضاً الاستاندات، والتي تحمل رسائل النزلاء بالسجن للمجتمع.

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سجون عسير تشارك بفعاليات الحملة الوقائية للتوعية بأضرار المخدرات
سبق

شاركت المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير في المعرض التوعوي المقام بمجمع الراشد مول المصاحب لفعاليات الحملة الوقائية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة عسير، والتي تنظمها وتشرف عليها، إمارة منطقة عسير، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

وفي جناح السجون، كانت مشاركة السجون باتجاهين؛ الاتجاه الأول نقل الصورة السلبية للمخدرات والتي على إثرها أصبح هناك نزلاء للسجون ونقل قصص معاناة السجناء للمجتمع.

الاتجاه الثاني عرض الخدمات والإمكانات التي تقدمها المديرية العامة للسجون بعسير في سبيل المكافحة والوقاية من المخدرات حيث قدمت مبادرة في سبيل مكافحة وعلاج الإدمان في السجون وللحد من انتشار المخدرات داخل السجون ومن البرامج المقدمة برنامج إشراقة والذي يهدف إلى تقديم الخدمات المخصصة والعالية الجودة لمن يعاني بسبب مشاكل الإدمان داخل السجون.

ويتم ذلك عبر برامج علاجية ونفسية وبرامج ترفيهية وبرامج دينية حيث يتكون البرنامج من فريق عمل حيث يشتمل البرنامج على دورات تعليمية والتي تركز على حصول المدمن على العلاج الدائم وضمان عدم انتكاسه وأيضًا تنفذ برامج مهنية للنزلاء لشغل أوقاتهم منها القيام ببعض الأعمال اليدوية والهوايات وتقديم برامج تعليمية وتربوية ودراسات عليا داخل السجون.

وقد وفرت سجون عسير في الجناح، منتوجات تمت صناعتها داخل السجن بأيدي نزلاء السجن؛ كالرسم وغيرها من المهن الحرفية، وأيضاً الاستاندات، والتي تحمل رسائل النزلاء بالسجن للمجتمع.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:30 AM

سجون عسير تشارك بفعاليات الحملة الوقائية للتوعية بأضرار المخدرات

تنظمها وتشرف عليها الإمارة بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات أهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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شاركت المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير في المعرض التوعوي المقام بمجمع الراشد مول المصاحب لفعاليات الحملة الوقائية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة عسير، والتي تنظمها وتشرف عليها، إمارة منطقة عسير، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

وفي جناح السجون، كانت مشاركة السجون باتجاهين؛ الاتجاه الأول نقل الصورة السلبية للمخدرات والتي على إثرها أصبح هناك نزلاء للسجون ونقل قصص معاناة السجناء للمجتمع.

الاتجاه الثاني عرض الخدمات والإمكانات التي تقدمها المديرية العامة للسجون بعسير في سبيل المكافحة والوقاية من المخدرات حيث قدمت مبادرة في سبيل مكافحة وعلاج الإدمان في السجون وللحد من انتشار المخدرات داخل السجون ومن البرامج المقدمة برنامج إشراقة والذي يهدف إلى تقديم الخدمات المخصصة والعالية الجودة لمن يعاني بسبب مشاكل الإدمان داخل السجون.

ويتم ذلك عبر برامج علاجية ونفسية وبرامج ترفيهية وبرامج دينية حيث يتكون البرنامج من فريق عمل حيث يشتمل البرنامج على دورات تعليمية والتي تركز على حصول المدمن على العلاج الدائم وضمان عدم انتكاسه وأيضًا تنفذ برامج مهنية للنزلاء لشغل أوقاتهم منها القيام ببعض الأعمال اليدوية والهوايات وتقديم برامج تعليمية وتربوية ودراسات عليا داخل السجون.

وقد وفرت سجون عسير في الجناح، منتوجات تمت صناعتها داخل السجن بأيدي نزلاء السجن؛ كالرسم وغيرها من المهن الحرفية، وأيضاً الاستاندات، والتي تحمل رسائل النزلاء بالسجن للمجتمع.

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