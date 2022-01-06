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يختفي الداخلُ فيها.. شاهد روعة روضة "أم الذيابة" بالمجمعة واعرف طريقها

ماء وخضرة تَحُفُّها كثبان "نفود الدهناء الذهبية".. مناظر خلابة يوثِّقها "الطويل"

شكّلت روضة "أم الذيابة" شمال شرق الأرطاوية بمحافظة المجمعة، لوحةً فنية جمالية طبيعية؛ حيث جمعت بين الماء والخضرة، وكثبان نفود الدهناء الذهبية.

وتتسم الروضة بجمالها الطبيعي؛ حيث تُطل على الكثبان الرملية لنفود الدهناء، ويصب فيها واديان رئيسيان: وادي الحثاقي، ووادي السحمي، المنحدِران من الجبال الغربية لمدينة الأرطاوية.

وينبت في الروضة الطلحُ والسدر بكثافة كبيرة؛ مما يجعلها تُخفي الداخل فيها عن الأنظار، كما ينبت فيها الرمث والحرمل والعشر.

وتقع الروضة بعد الأرطاوية بـ34كم على طريق "الأرطاوية الكويت"؛ إذ يجد قاصدها طريقًا صحراويًّا ممهدًا عندما يقطع ٣٤كم من الأرطاوية، وبالتحديد قبل محطة ساسكو بنصف كيلو تقريبًا، عندها يتجه قاصدها مع الطريق الممهد جنوبًا؛ ليجدها في نهاية الطريق الصحراوي على بعد ٤كم من الطريق المسفلت.

كاميرا المصور "محمد عثمان الطويل" الطائرة وثّقت جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يختفي الداخلُ فيها.. شاهد روعة روضة "أم الذيابة" بالمجمعة واعرف طريقها
سبق

شكّلت روضة "أم الذيابة" شمال شرق الأرطاوية بمحافظة المجمعة، لوحةً فنية جمالية طبيعية؛ حيث جمعت بين الماء والخضرة، وكثبان نفود الدهناء الذهبية.

وتتسم الروضة بجمالها الطبيعي؛ حيث تُطل على الكثبان الرملية لنفود الدهناء، ويصب فيها واديان رئيسيان: وادي الحثاقي، ووادي السحمي، المنحدِران من الجبال الغربية لمدينة الأرطاوية.

وينبت في الروضة الطلحُ والسدر بكثافة كبيرة؛ مما يجعلها تُخفي الداخل فيها عن الأنظار، كما ينبت فيها الرمث والحرمل والعشر.

وتقع الروضة بعد الأرطاوية بـ34كم على طريق "الأرطاوية الكويت"؛ إذ يجد قاصدها طريقًا صحراويًّا ممهدًا عندما يقطع ٣٤كم من الأرطاوية، وبالتحديد قبل محطة ساسكو بنصف كيلو تقريبًا، عندها يتجه قاصدها مع الطريق الممهد جنوبًا؛ ليجدها في نهاية الطريق الصحراوي على بعد ٤كم من الطريق المسفلت.

كاميرا المصور "محمد عثمان الطويل" الطائرة وثّقت جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
11:03 AM

يختفي الداخلُ فيها.. شاهد روعة روضة "أم الذيابة" بالمجمعة واعرف طريقها

ماء وخضرة تَحُفُّها كثبان "نفود الدهناء الذهبية".. مناظر خلابة يوثِّقها "الطويل"

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فلاح الجوفان - المجمعة
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7,273

شكّلت روضة "أم الذيابة" شمال شرق الأرطاوية بمحافظة المجمعة، لوحةً فنية جمالية طبيعية؛ حيث جمعت بين الماء والخضرة، وكثبان نفود الدهناء الذهبية.

وتتسم الروضة بجمالها الطبيعي؛ حيث تُطل على الكثبان الرملية لنفود الدهناء، ويصب فيها واديان رئيسيان: وادي الحثاقي، ووادي السحمي، المنحدِران من الجبال الغربية لمدينة الأرطاوية.

وينبت في الروضة الطلحُ والسدر بكثافة كبيرة؛ مما يجعلها تُخفي الداخل فيها عن الأنظار، كما ينبت فيها الرمث والحرمل والعشر.

وتقع الروضة بعد الأرطاوية بـ34كم على طريق "الأرطاوية الكويت"؛ إذ يجد قاصدها طريقًا صحراويًّا ممهدًا عندما يقطع ٣٤كم من الأرطاوية، وبالتحديد قبل محطة ساسكو بنصف كيلو تقريبًا، عندها يتجه قاصدها مع الطريق الممهد جنوبًا؛ ليجدها في نهاية الطريق الصحراوي على بعد ٤كم من الطريق المسفلت.

كاميرا المصور "محمد عثمان الطويل" الطائرة وثّقت جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو.

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