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لقطات سرية تنشر لأول مرة.. شاهد انفجار قنبلة "قيصر روسيا" النووية

سحابة " عيش غراب " بارتفاع 60 كم لأكبر انفجار من نوعه

في سابقة هي الأولى من نوعها، نشرت روسيا، اليوم الجمعة، لقطات فيديو سرية لأكبر انفجار نووي على الأرض، عندما فجر الاتحاد السوفيتي قنبلته " القيصر" قبل حوالي 60 عاماً.

وتم تفجير القنبلة الهيدروجينية التي تصل وقتها إلى 50 مليون طن، في اختبار في أكتوبر 1961، على مسافة أربعة آلاف متر فوق أرخبيل "نوفايا زيمليا" النائي فوق الدائرة القطبية الشمالية، بحسب وكالة "رويترز".

سحابة "عيش غراب" بارتفاع 60 كم

وتظهر اللقطات المنشورة، كرة نارية هائلة وسحابة على شكل "عيش الغراب" بارتفاع 60 كم، تتصاعد بعد الانفجار الذي أضاء السماء. وقد تم التقاط المشهد من عدة زوايا بواسطة كاميرات مثبتة على الأرض وعلى متن طائرتين سوفيتيتين.

ويظهر صوت المعلق في الفيديو المنشور "إن الاختبار لحمولة الهيدروجين القوية الاستثنائية، أكدت أن الاتحاد السوفيتي يمتلك سلاحاً حرارياً نووياً بقوة 50 ميغا طن، و100 ميغا طن، وأكثر".

وقد تم نشر الوثائقي على الإنترنت لأول مرة من قبل وكالة "روساتوم" النووية الروسية، الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ75 لتأسيس صناعة روسيا النووية.

ملكة القنابل

وقد انخرط الاتحاد السوفيتي في سباق نووي مع الولايات المتحدة، وقد صنعت قنبلة القيصر السوفيتية، بين عامي 1956 و1961، والتي تعرف أيضاً باسم "ملكة القنابل"، وهي أكبر قنبلة هيدروجينية يتم تصنيعها، ويزعم أن قدرتها التفجيرية أعلى من هيروشيما بحوالي 3,300 مرة.

سري للغاية

ويبدأ الفيلم الذي يبلغ طوله 30 دقيقة بكلمة "سري للغاية"، ثم تظهر عملية الاختبار وصولاً لنقل القنبلة التي يبلغ وزنها 26 طناً من خلال السكة الحديدية، انتهاء بتفجيرها.

وقالت رويترز إن قوة تفجير قنبلة "القيصر" قد فاقت أكبر انفجار تنفذه الولايات المتحدة من خلال تفجير قنبلة "كاسل برافو" الهيدروجينية في جزيرة "بيكيني أتول" بجمهورية جزر مارشال، في عام 1954.

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لقطات سرية تنشر لأول مرة.. شاهد انفجار قنبلة "قيصر روسيا" النووية
سبق

في سابقة هي الأولى من نوعها، نشرت روسيا، اليوم الجمعة، لقطات فيديو سرية لأكبر انفجار نووي على الأرض، عندما فجر الاتحاد السوفيتي قنبلته " القيصر" قبل حوالي 60 عاماً.

وتم تفجير القنبلة الهيدروجينية التي تصل وقتها إلى 50 مليون طن، في اختبار في أكتوبر 1961، على مسافة أربعة آلاف متر فوق أرخبيل "نوفايا زيمليا" النائي فوق الدائرة القطبية الشمالية، بحسب وكالة "رويترز".

سحابة "عيش غراب" بارتفاع 60 كم

وتظهر اللقطات المنشورة، كرة نارية هائلة وسحابة على شكل "عيش الغراب" بارتفاع 60 كم، تتصاعد بعد الانفجار الذي أضاء السماء. وقد تم التقاط المشهد من عدة زوايا بواسطة كاميرات مثبتة على الأرض وعلى متن طائرتين سوفيتيتين.

ويظهر صوت المعلق في الفيديو المنشور "إن الاختبار لحمولة الهيدروجين القوية الاستثنائية، أكدت أن الاتحاد السوفيتي يمتلك سلاحاً حرارياً نووياً بقوة 50 ميغا طن، و100 ميغا طن، وأكثر".

وقد تم نشر الوثائقي على الإنترنت لأول مرة من قبل وكالة "روساتوم" النووية الروسية، الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ75 لتأسيس صناعة روسيا النووية.

ملكة القنابل

وقد انخرط الاتحاد السوفيتي في سباق نووي مع الولايات المتحدة، وقد صنعت قنبلة القيصر السوفيتية، بين عامي 1956 و1961، والتي تعرف أيضاً باسم "ملكة القنابل"، وهي أكبر قنبلة هيدروجينية يتم تصنيعها، ويزعم أن قدرتها التفجيرية أعلى من هيروشيما بحوالي 3,300 مرة.

سري للغاية

ويبدأ الفيلم الذي يبلغ طوله 30 دقيقة بكلمة "سري للغاية"، ثم تظهر عملية الاختبار وصولاً لنقل القنبلة التي يبلغ وزنها 26 طناً من خلال السكة الحديدية، انتهاء بتفجيرها.

وقالت رويترز إن قوة تفجير قنبلة "القيصر" قد فاقت أكبر انفجار تنفذه الولايات المتحدة من خلال تفجير قنبلة "كاسل برافو" الهيدروجينية في جزيرة "بيكيني أتول" بجمهورية جزر مارشال، في عام 1954.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:25 AM

لقطات سرية تنشر لأول مرة.. شاهد انفجار قنبلة "قيصر روسيا" النووية

سحابة " عيش غراب " بارتفاع 60 كم لأكبر انفجار من نوعه

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,561

في سابقة هي الأولى من نوعها، نشرت روسيا، اليوم الجمعة، لقطات فيديو سرية لأكبر انفجار نووي على الأرض، عندما فجر الاتحاد السوفيتي قنبلته " القيصر" قبل حوالي 60 عاماً.

وتم تفجير القنبلة الهيدروجينية التي تصل وقتها إلى 50 مليون طن، في اختبار في أكتوبر 1961، على مسافة أربعة آلاف متر فوق أرخبيل "نوفايا زيمليا" النائي فوق الدائرة القطبية الشمالية، بحسب وكالة "رويترز".

سحابة "عيش غراب" بارتفاع 60 كم

وتظهر اللقطات المنشورة، كرة نارية هائلة وسحابة على شكل "عيش الغراب" بارتفاع 60 كم، تتصاعد بعد الانفجار الذي أضاء السماء. وقد تم التقاط المشهد من عدة زوايا بواسطة كاميرات مثبتة على الأرض وعلى متن طائرتين سوفيتيتين.

ويظهر صوت المعلق في الفيديو المنشور "إن الاختبار لحمولة الهيدروجين القوية الاستثنائية، أكدت أن الاتحاد السوفيتي يمتلك سلاحاً حرارياً نووياً بقوة 50 ميغا طن، و100 ميغا طن، وأكثر".

وقد تم نشر الوثائقي على الإنترنت لأول مرة من قبل وكالة "روساتوم" النووية الروسية، الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ75 لتأسيس صناعة روسيا النووية.

ملكة القنابل

وقد انخرط الاتحاد السوفيتي في سباق نووي مع الولايات المتحدة، وقد صنعت قنبلة القيصر السوفيتية، بين عامي 1956 و1961، والتي تعرف أيضاً باسم "ملكة القنابل"، وهي أكبر قنبلة هيدروجينية يتم تصنيعها، ويزعم أن قدرتها التفجيرية أعلى من هيروشيما بحوالي 3,300 مرة.

سري للغاية

ويبدأ الفيلم الذي يبلغ طوله 30 دقيقة بكلمة "سري للغاية"، ثم تظهر عملية الاختبار وصولاً لنقل القنبلة التي يبلغ وزنها 26 طناً من خلال السكة الحديدية، انتهاء بتفجيرها.

وقالت رويترز إن قوة تفجير قنبلة "القيصر" قد فاقت أكبر انفجار تنفذه الولايات المتحدة من خلال تفجير قنبلة "كاسل برافو" الهيدروجينية في جزيرة "بيكيني أتول" بجمهورية جزر مارشال، في عام 1954.

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