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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو جديد يستعرض آخر نجاحات الأمن العام

نشر الأمن العام مقطع فيديو استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، وذلك تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن".

وخلال المقطع، أشار "الأمن العام" إلى القبض على أربعة مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في الرياض نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في عددٍ من مناطق المملكة تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مُدعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية، حيث استولوا من خلالها على ما يزيد على مليون و300 ألف ريال.

وقال "الأمن العام": تم القبض على مواطنين في مكة المكرمة ارتكبا قضايا جنائية تمثلت في سرقة مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية، كما تم القبض على مواطنين في جدة ارتكبا 5 قضايا جنائية تمثلت في سلب العمالة، وقاما بجريمة سطو على مؤسسة تجارية وسرقتها.

وأضاف: تم القبض على مقيم من الجنسية الماينمارية مخالف لنظام الإقامة في محافظة بحرة ارتكب 13 حادثة جنائية تمثلت في سرقة المركبات بوضع التشغيل.

وأردف: تم القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية في الرياض مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة تمثلت في كسر أقفال المنشآت التجارية والاستيلاء على بضائع وأموال، حيث تجاوزت قيمة المسروقات مبلغ ستمائة ألف ريال.

وتابع: تم القبض على مواطنين في حائل اعتديا على فتاة أثناء وجودهما في مرفقٍ عام.

وأظهر الفيديو عملية القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم، جميعهم من الجنسية اليمنية في جدة ارتكبوا 13 حادثة جنائية تمثلت في كسر الأبواب الخارجية لمحال تجارية، والاستيلاء على ما بداخلها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو جديد يستعرض آخر نجاحات الأمن العام
سبق

نشر الأمن العام مقطع فيديو استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، وذلك تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن".

وخلال المقطع، أشار "الأمن العام" إلى القبض على أربعة مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في الرياض نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في عددٍ من مناطق المملكة تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مُدعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية، حيث استولوا من خلالها على ما يزيد على مليون و300 ألف ريال.

وقال "الأمن العام": تم القبض على مواطنين في مكة المكرمة ارتكبا قضايا جنائية تمثلت في سرقة مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية، كما تم القبض على مواطنين في جدة ارتكبا 5 قضايا جنائية تمثلت في سلب العمالة، وقاما بجريمة سطو على مؤسسة تجارية وسرقتها.

وأضاف: تم القبض على مقيم من الجنسية الماينمارية مخالف لنظام الإقامة في محافظة بحرة ارتكب 13 حادثة جنائية تمثلت في سرقة المركبات بوضع التشغيل.

وأردف: تم القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية في الرياض مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة تمثلت في كسر أقفال المنشآت التجارية والاستيلاء على بضائع وأموال، حيث تجاوزت قيمة المسروقات مبلغ ستمائة ألف ريال.

وتابع: تم القبض على مواطنين في حائل اعتديا على فتاة أثناء وجودهما في مرفقٍ عام.

وأظهر الفيديو عملية القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم، جميعهم من الجنسية اليمنية في جدة ارتكبوا 13 حادثة جنائية تمثلت في كسر الأبواب الخارجية لمحال تجارية، والاستيلاء على ما بداخلها.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
11:03 PM

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو جديد يستعرض آخر نجاحات الأمن العام

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ذياب الشمري - الرياض
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3,415

نشر الأمن العام مقطع فيديو استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، وذلك تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن".

وخلال المقطع، أشار "الأمن العام" إلى القبض على أربعة مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في الرياض نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في عددٍ من مناطق المملكة تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مُدعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية، حيث استولوا من خلالها على ما يزيد على مليون و300 ألف ريال.

وقال "الأمن العام": تم القبض على مواطنين في مكة المكرمة ارتكبا قضايا جنائية تمثلت في سرقة مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية، كما تم القبض على مواطنين في جدة ارتكبا 5 قضايا جنائية تمثلت في سلب العمالة، وقاما بجريمة سطو على مؤسسة تجارية وسرقتها.

وأضاف: تم القبض على مقيم من الجنسية الماينمارية مخالف لنظام الإقامة في محافظة بحرة ارتكب 13 حادثة جنائية تمثلت في سرقة المركبات بوضع التشغيل.

وأردف: تم القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية في الرياض مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة تمثلت في كسر أقفال المنشآت التجارية والاستيلاء على بضائع وأموال، حيث تجاوزت قيمة المسروقات مبلغ ستمائة ألف ريال.

وتابع: تم القبض على مواطنين في حائل اعتديا على فتاة أثناء وجودهما في مرفقٍ عام.

وأظهر الفيديو عملية القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم، جميعهم من الجنسية اليمنية في جدة ارتكبوا 13 حادثة جنائية تمثلت في كسر الأبواب الخارجية لمحال تجارية، والاستيلاء على ما بداخلها.

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