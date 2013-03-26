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"الصحة": تسجيل 510 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 372 خلال الـ24 ساعة الماضية

قصة وفاء معلمة.. ترافق ابنتها المصابة بـ "ورم" وتضرب مثلًا للعطاء

رغم كل العوالق تواصل تقديم الدروس لطالبتها راجية الدعوات من الجميع

"عايشة آل إبراهيم".. أم ومعلمة بتعليم محافظة رجال ألمع ترقد ابنتها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد إصابتها بورم خبيث، ورغم مرافقتها لابنتها بالمستشفى لم يمنعها ذلك من تقديم الحصص الدراسية لطالباتها عبر منصة مدرستي بكل جدية وعطاء.

وغردت عبر حسابها بـ"تويتر" ترجو من الجميع الدعاء لابنتها بالشفاء؛ حيث قالت: "لليوم الثاني على التوالي ترقد ابنتي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ⁦@KFSHRC⁩ ؛ حيث تخضع لعلاج من ورم أصابها، ورغم كل العوائق أواصل تقديم الدروس لبناتي طالبات مدرسة عرمرم.. فلا تنسوا ابنتي من دعواتكم الصادقة".

من جانبه قام مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري، بالتواصل مع المعلمة مطمئناً على صحة ابنتها ومتلمساً احتياجاتهم، وداعياً لهم بأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية، كما شارك مدير التعليم المعلمة وطالباتها إحدى الحصص الدراسية شكراً وعرفاناً ووفاءً لهذه المعلمة على ما تقوم به من جهود رغم ظرفها القاسي.

تعليم محافظة رجال ألمع مستشفى الملك فيصل التخصصي

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قصة وفاء معلمة.. ترافق ابنتها المصابة بـ "ورم" وتضرب مثلًا للعطاء
سبق

"عايشة آل إبراهيم".. أم ومعلمة بتعليم محافظة رجال ألمع ترقد ابنتها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد إصابتها بورم خبيث، ورغم مرافقتها لابنتها بالمستشفى لم يمنعها ذلك من تقديم الحصص الدراسية لطالباتها عبر منصة مدرستي بكل جدية وعطاء.

وغردت عبر حسابها بـ"تويتر" ترجو من الجميع الدعاء لابنتها بالشفاء؛ حيث قالت: "لليوم الثاني على التوالي ترقد ابنتي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ⁦@KFSHRC⁩ ؛ حيث تخضع لعلاج من ورم أصابها، ورغم كل العوائق أواصل تقديم الدروس لبناتي طالبات مدرسة عرمرم.. فلا تنسوا ابنتي من دعواتكم الصادقة".

من جانبه قام مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري، بالتواصل مع المعلمة مطمئناً على صحة ابنتها ومتلمساً احتياجاتهم، وداعياً لهم بأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية، كما شارك مدير التعليم المعلمة وطالباتها إحدى الحصص الدراسية شكراً وعرفاناً ووفاءً لهذه المعلمة على ما تقوم به من جهود رغم ظرفها القاسي.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
05:02 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
06:03 PM

قصة وفاء معلمة.. ترافق ابنتها المصابة بـ "ورم" وتضرب مثلًا للعطاء

رغم كل العوالق تواصل تقديم الدروس لطالبتها راجية الدعوات من الجميع

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فايع الزيادي - رجال ألمع
6
3,583

"عايشة آل إبراهيم".. أم ومعلمة بتعليم محافظة رجال ألمع ترقد ابنتها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد إصابتها بورم خبيث، ورغم مرافقتها لابنتها بالمستشفى لم يمنعها ذلك من تقديم الحصص الدراسية لطالباتها عبر منصة مدرستي بكل جدية وعطاء.

وغردت عبر حسابها بـ"تويتر" ترجو من الجميع الدعاء لابنتها بالشفاء؛ حيث قالت: "لليوم الثاني على التوالي ترقد ابنتي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ⁦@KFSHRC⁩ ؛ حيث تخضع لعلاج من ورم أصابها، ورغم كل العوائق أواصل تقديم الدروس لبناتي طالبات مدرسة عرمرم.. فلا تنسوا ابنتي من دعواتكم الصادقة".

من جانبه قام مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري، بالتواصل مع المعلمة مطمئناً على صحة ابنتها ومتلمساً احتياجاتهم، وداعياً لهم بأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية، كما شارك مدير التعليم المعلمة وطالباتها إحدى الحصص الدراسية شكراً وعرفاناً ووفاءً لهذه المعلمة على ما تقوم به من جهود رغم ظرفها القاسي.

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