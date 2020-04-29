النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الخرمة يوزع وجبات الإفطار على رجال الأمن بمواقعهم

مبادرة لقسم الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع "صحة الطائف"

نفّذ قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الخرمة العام مبادرة تطوعية لتفطير رجال الأمن في النقاط التفتيشية داخل المحافظة وخارجها، وذلك بإشراف إدارة المستشفى والشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وقد تم توزيع وجبات الإفطار على رجال الأمن بنقاطهم الأمنية، تقديراً لجهودهم في تطبيق ساعات منع التجول بالخرمة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى الخرمة يوزع وجبات الإفطار على رجال الأمن بمواقعهم
سبق

نفّذ قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الخرمة العام مبادرة تطوعية لتفطير رجال الأمن في النقاط التفتيشية داخل المحافظة وخارجها، وذلك بإشراف إدارة المستشفى والشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وقد تم توزيع وجبات الإفطار على رجال الأمن بنقاطهم الأمنية، تقديراً لجهودهم في تطبيق ساعات منع التجول بالخرمة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:25 PM

مستشفى الخرمة يوزع وجبات الإفطار على رجال الأمن بمواقعهم

مبادرة لقسم الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع "صحة الطائف"

A A A
محمد الزامل - الخرمة
0
254

نفّذ قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الخرمة العام مبادرة تطوعية لتفطير رجال الأمن في النقاط التفتيشية داخل المحافظة وخارجها، وذلك بإشراف إدارة المستشفى والشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وقد تم توزيع وجبات الإفطار على رجال الأمن بنقاطهم الأمنية، تقديراً لجهودهم في تطبيق ساعات منع التجول بالخرمة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,347
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,750
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة