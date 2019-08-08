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‏‫الدائرة العمالية المشاركة بالحج تلزم شركة بإعادة حقوق حارس أمن

تشارك الدائرة العمالية القضائية في موسم الحج ١٤٤٠هـ بفاعلية تضمن تحقيق مقاصدها في سرعة نظر المنازعات العمالية وإصدار الحكم القضائي العادل والناجز وضبط العلاقة العمالية بين أطرافها، فقد أصدرت الدائرة أولى أحكامها بإلزام شركة حراسات أمنية متعاقدة مع جهات لتقديم الحراسة الأمنية في الحج؛ بإعادة حقوق حارس أمن يعمل لديها بعقد عمل.

وألزمت الدائرة الشركة المدعى عليها يتسليم المدعي مبلغ ٦ آلاف ريال مستحقاته؛ وإلزامها أيضاً بتسليمه شهادة الخدمة.

وأوضحت الدائرة في حكمها الذي أصدرته خلال يوم عمل واحد أن الحكم يعد حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف تدقيقاً أو مرافعةً؛ لكونه من الدعاوى اليسيرة التي حددها المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت وزارة العدل قد خصصت وللمرة الأولى دائرتين للقضايا العمالية خلال موسم حج 1440هـ، ضمن عشرين دائرة قضائية مشاركة في موسم حج هذا العام بمختلف الاختصاصات القضائية.

وتنظر الدائرتان في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز عشرين ألف ريال، والمنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية في موسم الحج الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات وأحمية المشاعر.

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‏‫الدائرة العمالية المشاركة بالحج تلزم شركة بإعادة حقوق حارس أمن
سبق

تشارك الدائرة العمالية القضائية في موسم الحج ١٤٤٠هـ بفاعلية تضمن تحقيق مقاصدها في سرعة نظر المنازعات العمالية وإصدار الحكم القضائي العادل والناجز وضبط العلاقة العمالية بين أطرافها، فقد أصدرت الدائرة أولى أحكامها بإلزام شركة حراسات أمنية متعاقدة مع جهات لتقديم الحراسة الأمنية في الحج؛ بإعادة حقوق حارس أمن يعمل لديها بعقد عمل.

وألزمت الدائرة الشركة المدعى عليها يتسليم المدعي مبلغ ٦ آلاف ريال مستحقاته؛ وإلزامها أيضاً بتسليمه شهادة الخدمة.

وأوضحت الدائرة في حكمها الذي أصدرته خلال يوم عمل واحد أن الحكم يعد حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف تدقيقاً أو مرافعةً؛ لكونه من الدعاوى اليسيرة التي حددها المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت وزارة العدل قد خصصت وللمرة الأولى دائرتين للقضايا العمالية خلال موسم حج 1440هـ، ضمن عشرين دائرة قضائية مشاركة في موسم حج هذا العام بمختلف الاختصاصات القضائية.

وتنظر الدائرتان في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز عشرين ألف ريال، والمنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية في موسم الحج الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات وأحمية المشاعر.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:05 PM

‏‫الدائرة العمالية المشاركة بالحج تلزم شركة بإعادة حقوق حارس أمن

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تشارك الدائرة العمالية القضائية في موسم الحج ١٤٤٠هـ بفاعلية تضمن تحقيق مقاصدها في سرعة نظر المنازعات العمالية وإصدار الحكم القضائي العادل والناجز وضبط العلاقة العمالية بين أطرافها، فقد أصدرت الدائرة أولى أحكامها بإلزام شركة حراسات أمنية متعاقدة مع جهات لتقديم الحراسة الأمنية في الحج؛ بإعادة حقوق حارس أمن يعمل لديها بعقد عمل.

وألزمت الدائرة الشركة المدعى عليها يتسليم المدعي مبلغ ٦ آلاف ريال مستحقاته؛ وإلزامها أيضاً بتسليمه شهادة الخدمة.

وأوضحت الدائرة في حكمها الذي أصدرته خلال يوم عمل واحد أن الحكم يعد حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف تدقيقاً أو مرافعةً؛ لكونه من الدعاوى اليسيرة التي حددها المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت وزارة العدل قد خصصت وللمرة الأولى دائرتين للقضايا العمالية خلال موسم حج 1440هـ، ضمن عشرين دائرة قضائية مشاركة في موسم حج هذا العام بمختلف الاختصاصات القضائية.

وتنظر الدائرتان في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز عشرين ألف ريال، والمنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية في موسم الحج الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات وأحمية المشاعر.

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