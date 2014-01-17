أكثر من 4 ملايين مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في المملكة

منذ بدء العمل فيها مُوَزَّعةً على عدة مرافق صحية على مختلف المناطق

قالت "الصحة": إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن"، بلغ (4.705.108) مستفيدين؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ مبينةً أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال (196) عيادة موزعة على عدة مرافق صحية على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

كما بلغ إجمالي عدد المسحات (3.744.178) مسحة؛ لافتة إلى أن نسبة الإحالة للمستشفيات بلغت 2%؛ وذلك من إجمالي المراجعين.

وأوضحت "الصحة" أن الخدمات التي تقدّمها عيادات "تطمن" تشمل: العيادات الطبية، والفحوصات المخبرية (المسحات)، كما تم صرف العلاج اللازم وفقًا للبروتوكول العلاجي المعتمد.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين، ويعمل بعضها على مدار (24) ساعة.