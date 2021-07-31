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تقرير إسرائيلي: مسيّرة إيرانية هاجمت ناقلة النفط في بحر العرب

أدى الهجوم إلى مقتل اثنين من طاقمها من جنسية بريطانية ورومانية

نقلت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤول كبير قوله: إن إيران مسؤولة عن هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة قبالة ساحل عُمان، أمس الخميس؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلًا: أعلنت شركة "زودياك ماريتايم"، المملوكة لإسرائيل التي تشغل الناقلة ميرسر ستريت، التي تملكها اليابان وترفع علم ليبيريا، أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، هما بريطاني وروماني، وقالت إنه يشتبه بأنه عمل من أعمال القرصنة.


ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم تُكشف هويته قوله: "ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه إيران".

وفي وقت سابق من الجمعة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تعرض سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل لهجوم في بحر العرب؛ حيث قالت الوزارة في بيان، الجمعة: إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

وذكر بيان مقتضب صدر في وقت سابق من الجمعة عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن التحقيق جار في الحادث الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

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تقرير إسرائيلي: مسيّرة إيرانية هاجمت ناقلة النفط في بحر العرب
سبق

نقلت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤول كبير قوله: إن إيران مسؤولة عن هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة قبالة ساحل عُمان، أمس الخميس؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلًا: أعلنت شركة "زودياك ماريتايم"، المملوكة لإسرائيل التي تشغل الناقلة ميرسر ستريت، التي تملكها اليابان وترفع علم ليبيريا، أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، هما بريطاني وروماني، وقالت إنه يشتبه بأنه عمل من أعمال القرصنة.


ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم تُكشف هويته قوله: "ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه إيران".

وفي وقت سابق من الجمعة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تعرض سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل لهجوم في بحر العرب؛ حيث قالت الوزارة في بيان، الجمعة: إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

وذكر بيان مقتضب صدر في وقت سابق من الجمعة عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن التحقيق جار في الحادث الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
08:29 PM

تقرير إسرائيلي: مسيّرة إيرانية هاجمت ناقلة النفط في بحر العرب

أدى الهجوم إلى مقتل اثنين من طاقمها من جنسية بريطانية ورومانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤول كبير قوله: إن إيران مسؤولة عن هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة قبالة ساحل عُمان، أمس الخميس؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلًا: أعلنت شركة "زودياك ماريتايم"، المملوكة لإسرائيل التي تشغل الناقلة ميرسر ستريت، التي تملكها اليابان وترفع علم ليبيريا، أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، هما بريطاني وروماني، وقالت إنه يشتبه بأنه عمل من أعمال القرصنة.


ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم تُكشف هويته قوله: "ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه إيران".

وفي وقت سابق من الجمعة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تعرض سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل لهجوم في بحر العرب؛ حيث قالت الوزارة في بيان، الجمعة: إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

وذكر بيان مقتضب صدر في وقت سابق من الجمعة عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن التحقيق جار في الحادث الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

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