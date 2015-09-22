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الطائف تكتسي اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91

الجهات المعنية أكملت استعداداتها وتم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات


اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة الطائف اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ91.

وأظهرت الصور إنهاء الجهات المعنية بمحافظة الطائف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية؛ إذ توشحت شوارع وجسور محافظة الطائف وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.


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الطائف تكتسي اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91
سبق


اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة الطائف اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ91.

وأظهرت الصور إنهاء الجهات المعنية بمحافظة الطائف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية؛ إذ توشحت شوارع وجسور محافظة الطائف وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.


22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
01:42 AM

الطائف تكتسي اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91

الجهات المعنية أكملت استعداداتها وتم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات

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فهد العتيبي - الطائف
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اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة الطائف اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ91.

وأظهرت الصور إنهاء الجهات المعنية بمحافظة الطائف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية؛ إذ توشحت شوارع وجسور محافظة الطائف وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.


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