الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة

قالت: الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويُعتقد أنها أكثر عدوى

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المنظمة في بيان: إن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية؛ رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة حتى اليوم.