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الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة

قالت: الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويُعتقد أنها أكثر عدوى

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المنظمة في بيان: إن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية؛ رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة حتى اليوم.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المنظمة في بيان: إن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية؛ رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة حتى اليوم.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
09:31 AM

الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة

قالت: الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويُعتقد أنها أكثر عدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المنظمة في بيان: إن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية؛ رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة حتى اليوم.

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