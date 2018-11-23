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مدير صحة الطائف يُكَرّم الدفعة الأولى من خريجي برنامج العناية الحرجة

للعمل في أقسام الرعاية الحرجة.. لتقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة

كرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني صباح اليوم، الدفعة الأولى من برنامج العناية الحرجة للتمريض لعام 2020.

وقال نائب المتحدث الرسمي بصحة الطائف وليد الثقفي: إن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل الممرضين للعمل في أقسام العناية الحرجة، عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة تسعة أشهر.

وأشار "الثقفي" إلى أن البرنامج استهدف في مساره الأول المُعَيّنين حديثًا بعد إتمام برنامج التوجيه والإرشاد. كما استهدف في المسار الثاني التمريض السعودي العامل في الأقسام الأقل حدة مثل: أقسام الباطنة، والجراحة، والعيادات الخارجية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لتأهيلهم لأقسام الرعاية الحرجة، وتحقيق نِسَب التوطين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمَكّنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة، بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة (بالغين وأطفال وحديثي الولادة)، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير صحة الطائف يُكَرّم الدفعة الأولى من خريجي برنامج العناية الحرجة
سبق

كرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني صباح اليوم، الدفعة الأولى من برنامج العناية الحرجة للتمريض لعام 2020.

وقال نائب المتحدث الرسمي بصحة الطائف وليد الثقفي: إن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل الممرضين للعمل في أقسام العناية الحرجة، عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة تسعة أشهر.

وأشار "الثقفي" إلى أن البرنامج استهدف في مساره الأول المُعَيّنين حديثًا بعد إتمام برنامج التوجيه والإرشاد. كما استهدف في المسار الثاني التمريض السعودي العامل في الأقسام الأقل حدة مثل: أقسام الباطنة، والجراحة، والعيادات الخارجية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لتأهيلهم لأقسام الرعاية الحرجة، وتحقيق نِسَب التوطين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمَكّنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة، بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة (بالغين وأطفال وحديثي الولادة)، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
10:30 AM

مدير صحة الطائف يُكَرّم الدفعة الأولى من خريجي برنامج العناية الحرجة

للعمل في أقسام الرعاية الحرجة.. لتقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني صباح اليوم، الدفعة الأولى من برنامج العناية الحرجة للتمريض لعام 2020.

وقال نائب المتحدث الرسمي بصحة الطائف وليد الثقفي: إن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل الممرضين للعمل في أقسام العناية الحرجة، عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة تسعة أشهر.

وأشار "الثقفي" إلى أن البرنامج استهدف في مساره الأول المُعَيّنين حديثًا بعد إتمام برنامج التوجيه والإرشاد. كما استهدف في المسار الثاني التمريض السعودي العامل في الأقسام الأقل حدة مثل: أقسام الباطنة، والجراحة، والعيادات الخارجية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لتأهيلهم لأقسام الرعاية الحرجة، وتحقيق نِسَب التوطين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمَكّنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة، بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة (بالغين وأطفال وحديثي الولادة)، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.

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