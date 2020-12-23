النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الطائف تدعم سفلتة ورصف عدد من الأحياء بالمنطقة

ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية

تدعم أمانة الطائف، سفلتة ورصف عدد من الأحياء، ضمن جهودها لتأهيل العديد من المواقع، وتعزيز البنية التحتية لها، بما يحقق الوصول لأحياء نموذجية مكتملة الخدمات، بالتنسيق مع مختلف شركاء الجهات الخدمية.

يأتي ذلك في إطار تقديم أفضل الخدمات للسكان في ظل التطور المتنامي للمحافظة ومواكبة النهضة العمرانية والتمدد والانتشار السكاني الحالي والمستقبلي.

واعتمدت الأمانة، خلال فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، معايير تنفيذ أعمالها الميدانية، وعملت على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من عبر خلال تنفيذ مشاريع سفلتة وترصيف للشوارع، ودعمها بوسائل السلامة المرورية، وتحديد المسارات، ووضع اللوحات التعريفية والإرشادية، بما يدعم أعمال رفع مستوى كفاءة أداء الشوارع، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري القائم.

ويجري العمل حالياً على تأهيل شوارع حي الشرفية، تتبعها مشاريع تأهيل شوارع عدد من الأحياء التي جددت الأمانة احتياجاتها، وسيتم تنفيذ المشاريع وفق مخصصات وأولويات التنمية والتطوير بالمحافظة.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الطائف تدعم سفلتة ورصف عدد من الأحياء بالمنطقة
سبق

تدعم أمانة الطائف، سفلتة ورصف عدد من الأحياء، ضمن جهودها لتأهيل العديد من المواقع، وتعزيز البنية التحتية لها، بما يحقق الوصول لأحياء نموذجية مكتملة الخدمات، بالتنسيق مع مختلف شركاء الجهات الخدمية.

يأتي ذلك في إطار تقديم أفضل الخدمات للسكان في ظل التطور المتنامي للمحافظة ومواكبة النهضة العمرانية والتمدد والانتشار السكاني الحالي والمستقبلي.

واعتمدت الأمانة، خلال فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، معايير تنفيذ أعمالها الميدانية، وعملت على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من عبر خلال تنفيذ مشاريع سفلتة وترصيف للشوارع، ودعمها بوسائل السلامة المرورية، وتحديد المسارات، ووضع اللوحات التعريفية والإرشادية، بما يدعم أعمال رفع مستوى كفاءة أداء الشوارع، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري القائم.

ويجري العمل حالياً على تأهيل شوارع حي الشرفية، تتبعها مشاريع تأهيل شوارع عدد من الأحياء التي جددت الأمانة احتياجاتها، وسيتم تنفيذ المشاريع وفق مخصصات وأولويات التنمية والتطوير بالمحافظة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
05:42 PM

أمانة الطائف تدعم سفلتة ورصف عدد من الأحياء بالمنطقة

ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
3
1,052

تدعم أمانة الطائف، سفلتة ورصف عدد من الأحياء، ضمن جهودها لتأهيل العديد من المواقع، وتعزيز البنية التحتية لها، بما يحقق الوصول لأحياء نموذجية مكتملة الخدمات، بالتنسيق مع مختلف شركاء الجهات الخدمية.

يأتي ذلك في إطار تقديم أفضل الخدمات للسكان في ظل التطور المتنامي للمحافظة ومواكبة النهضة العمرانية والتمدد والانتشار السكاني الحالي والمستقبلي.

واعتمدت الأمانة، خلال فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، معايير تنفيذ أعمالها الميدانية، وعملت على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من عبر خلال تنفيذ مشاريع سفلتة وترصيف للشوارع، ودعمها بوسائل السلامة المرورية، وتحديد المسارات، ووضع اللوحات التعريفية والإرشادية، بما يدعم أعمال رفع مستوى كفاءة أداء الشوارع، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري القائم.

ويجري العمل حالياً على تأهيل شوارع حي الشرفية، تتبعها مشاريع تأهيل شوارع عدد من الأحياء التي جددت الأمانة احتياجاتها، وسيتم تنفيذ المشاريع وفق مخصصات وأولويات التنمية والتطوير بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,794
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,255

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة