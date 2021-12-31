النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيروس كورونا يبعد مهاجم "الهلال" عن مباراة السوبر السعودي

يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل

أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، إصابة صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "قرّر الجهاز الفني إراحة لاعبي الهلال عن التدريبات غداً، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد، فيما أوضحت الفحوص التي أجراها اللاعب صالح الشهري إصابته بفيروس كورونا -شفاه الله-".

وتنتظر الهلال يوم الخميس السادس من يناير المقبل، مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي في نسخته الثامنة، والتي تجمعه مع الفيصلي (بطل كأس خادم الحرمين الشريفين)، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

فيروس كورونا الجديد الهلال الفيصلي كأس السوبر السوبر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
فيروس كورونا يبعد مهاجم "الهلال" عن مباراة السوبر السعودي
سبق

أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، إصابة صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "قرّر الجهاز الفني إراحة لاعبي الهلال عن التدريبات غداً، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد، فيما أوضحت الفحوص التي أجراها اللاعب صالح الشهري إصابته بفيروس كورونا -شفاه الله-".

وتنتظر الهلال يوم الخميس السادس من يناير المقبل، مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي في نسخته الثامنة، والتي تجمعه مع الفيصلي (بطل كأس خادم الحرمين الشريفين)، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
10:36 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:19 AM

فيروس كورونا يبعد مهاجم "الهلال" عن مباراة السوبر السعودي

يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,880

أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، إصابة صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "قرّر الجهاز الفني إراحة لاعبي الهلال عن التدريبات غداً، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد، فيما أوضحت الفحوص التي أجراها اللاعب صالح الشهري إصابته بفيروس كورونا -شفاه الله-".

وتنتظر الهلال يوم الخميس السادس من يناير المقبل، مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي في نسخته الثامنة، والتي تجمعه مع الفيصلي (بطل كأس خادم الحرمين الشريفين)، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة