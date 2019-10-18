سحب رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة

تشمل العلا والعيص وينبع .. تستمر حتى التاسعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: العلا والعيص وينبع، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.