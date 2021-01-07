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"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

عقب إعلان الطوارئ.. سفارة المملكة في اليابان تدعو للتقيد بالتعليمات الاحترازية

أهابت بالمواطنين ضرورة اتباع الإجراءات والاتصال في حالة الطوارئ

أهابت سفارة المملكة في اليابان بالمواطنين ضرورة التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": نظرًا لإعلان فرض حالة الطوارئ في كل من #طوكيو، وكاناغاوا، وسايتاما، وتشيبا، لمدة شهر، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، تهيب السفارة بالمواطنين التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية؛ وفي حال أي طارئ التواصل:
09055833862
0335895242
متمنية السلامة للجميع

سفارة المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب إعلان الطوارئ.. سفارة المملكة في اليابان تدعو للتقيد بالتعليمات الاحترازية
سبق

أهابت سفارة المملكة في اليابان بالمواطنين ضرورة التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": نظرًا لإعلان فرض حالة الطوارئ في كل من #طوكيو، وكاناغاوا، وسايتاما، وتشيبا، لمدة شهر، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، تهيب السفارة بالمواطنين التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية؛ وفي حال أي طارئ التواصل:
09055833862
0335895242
متمنية السلامة للجميع

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
02:36 PM

عقب إعلان الطوارئ.. سفارة المملكة في اليابان تدعو للتقيد بالتعليمات الاحترازية

أهابت بالمواطنين ضرورة اتباع الإجراءات والاتصال في حالة الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,433

أهابت سفارة المملكة في اليابان بالمواطنين ضرورة التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": نظرًا لإعلان فرض حالة الطوارئ في كل من #طوكيو، وكاناغاوا، وسايتاما، وتشيبا، لمدة شهر، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، تهيب السفارة بالمواطنين التقيد بالتعليمات والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية؛ وفي حال أي طارئ التواصل:
09055833862
0335895242
متمنية السلامة للجميع

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