"هدف" ينال جائزة برنامج مواءمة لتطوير بيئة عمل ذوي الإعاقة

ضمن تعزيز دورهم في المجتمع الوظيفي عبر تقييم جهات خارجية

حصل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلاً في الإدارة العامة للخدمات العامة والإدارة العامة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، على جائزة الفئة الذهبية لبرنامج مواءمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمرة الثانية على التوالي، نظير تطبيق المعايير والسياسات ذات الصلة بتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق مستهدفات تمكينهم في المجتمع الوظيفي، فضلاً عن تطبيق معايير أخرى تتعلق بالمرافق وخلافها.

ويأتي حصول الصندوق على الدرع التكريمي للفئة الذهبية، انطلاقاً من حرصه على رفع جودة الخدمات والبيئة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع الوظيفي من خلال تقييم جهات خارجية معنية بهذا الشأن.

وتهدف جائزة برنامج مواءمة إلى تحفيز المنشآت على تحقيق بيئة عمل نموذجية تدعم استمرارية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز لديهم العطاء والمشاركة في سوق العمل، وتساهم في انتقالهم من الرعوية إلى التنموية، بما ينعكس إيجاباً على أداء المنشأة وكذلك العاملون من الفئة المستهدفة.

ويشترط برنامج "مواءمة" ثمانية معايير يجب على المنشآت الالتزام بها للحصول على شهادة "مواءمة" التي تفيد بأن بيئة العمل في المنشأة مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم، ولا ينظر فقط إلى حالة المبنى وملاءمة الوصول إليه، وإنما ينظر إلى بيئة العمل بشكل أكثر شمولية لقياس مدى تفاعل المنشأة وتقدمها في عمل التحسينات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وذلك من خلال المعايير الثمانية التالية: الالتزام، والمعرفة، والتوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والمنتجات والخدمات، والتواصل، والمرافق، وتقنية المعلومات والاتصالات.

وتنقسم الشهادة إلى أربع فئات هي: الذهبية والفضية والبرونزية والمشارك؛ حيث تتطلب شهادة المشارك الحصول على نسبة 15% في التقييم كحد أدنى للحصول على الشهادة.

وتعد شهادة مواءمة أداة قياس إلكترونية تم تطويرها لوضع الأسس الصحيحة لمساعدة المنشآت لتصبح بيئاتها مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التركيز على فهم نوعية الإعاقة والقيام بالتحسينات اللازمة بناء على الثمان معايير.