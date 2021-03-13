"فيصل الطبي" بالطائف يدشن خدمة جديدة لتصحيح النظر

لأول مرة من دون جراحة

دشن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، "الستريم لايت" أو Trans Epi PRK، إحدى خيارات عمليات تصحيح النظر الجديدة عالميًا.

وتعتمد تلك الخدمة كلياً على الليزر لإزالة الطبقة السطحية من القرنية ومن ثم إجراء الليزر التصحيحي المعتاد بخطوة واحدة دون الحاجة لاستخدام أي أدوات جراحية أو أدوية إضافية والمستخدمة عادة بعمليات تصحيح النظر السطحي PRK.

وتمتاز هذه الطريقة، عن الليزر السطحي المعتاد، بسهولة وسرعة الإجراء مع فترة نقاهة أقل والتئام للجرح أسرع وبحدة ألم أقل.

كما أن نسبة نجاح مثل هذه العمليات عالية جدًا، كحال بقية عمليات تصحيح النظر بمختلف أنواعها وبإمكان الشخص العودة للحياة الطبيعية خلال ايام قليلة.

يذكر أن الوحدة الجراحية المستخدمة لمثل هذا الإجراء هي الوحيدة من نوعها في منطقة مكة المكرمة بمستشفيات وزارة الصحة، وتعرف باسم "ويف لايت سويت"، أحد أفضل وحدات تصحيح النظر عالمياً بناءً على النتائج المنشورة بالمجلات الطبية العالمية الخاصة بطب وجراحة العيون.