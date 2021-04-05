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السلطات التركية تقتحم جمعية حقوقية وتعتقل 22 امرأة بتهمة الإرهاب

"كايا" قالت إن "روزا" تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف

أعلنت عدالت كايا، رئيسة جمعية "روزا" لحقوق المرأة التركية، اعتقال 22 امرأة، وتفتيش مقر الجمعية من قِبل قوات الأمن التركية اليوم الاثنين، وفق "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، قالت كايا إن قوات الأمن التركية اعتقلت 22 امرأة في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت أن "السلطات التركية استهدفت الجمعية في الماضي، بزعم علاقتها بالإرهاب، من بين أمور أخرى. ولم يتضح بعد سبب اعتقال النساء". لافتة إلى أن روزا "تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف".

وأعلنت تركيا في 20 مارس الماضي انسحابها من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

يُذكر أن تركيا كانت أول دولة "صدّقت" على هذه الاتفاقية التي أُبرمت في عام 2011، وكان ذلك في العام التالي، في حين أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 2014.

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وجَّها دعوات لتركيا للعدول عن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السلطات التركية تقتحم جمعية حقوقية وتعتقل 22 امرأة بتهمة الإرهاب
سبق

أعلنت عدالت كايا، رئيسة جمعية "روزا" لحقوق المرأة التركية، اعتقال 22 امرأة، وتفتيش مقر الجمعية من قِبل قوات الأمن التركية اليوم الاثنين، وفق "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، قالت كايا إن قوات الأمن التركية اعتقلت 22 امرأة في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت أن "السلطات التركية استهدفت الجمعية في الماضي، بزعم علاقتها بالإرهاب، من بين أمور أخرى. ولم يتضح بعد سبب اعتقال النساء". لافتة إلى أن روزا "تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف".

وأعلنت تركيا في 20 مارس الماضي انسحابها من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

يُذكر أن تركيا كانت أول دولة "صدّقت" على هذه الاتفاقية التي أُبرمت في عام 2011، وكان ذلك في العام التالي، في حين أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 2014.

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وجَّها دعوات لتركيا للعدول عن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
11:21 PM

السلطات التركية تقتحم جمعية حقوقية وتعتقل 22 امرأة بتهمة الإرهاب

"كايا" قالت إن "روزا" تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت عدالت كايا، رئيسة جمعية "روزا" لحقوق المرأة التركية، اعتقال 22 امرأة، وتفتيش مقر الجمعية من قِبل قوات الأمن التركية اليوم الاثنين، وفق "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، قالت كايا إن قوات الأمن التركية اعتقلت 22 امرأة في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت أن "السلطات التركية استهدفت الجمعية في الماضي، بزعم علاقتها بالإرهاب، من بين أمور أخرى. ولم يتضح بعد سبب اعتقال النساء". لافتة إلى أن روزا "تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف".

وأعلنت تركيا في 20 مارس الماضي انسحابها من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

يُذكر أن تركيا كانت أول دولة "صدّقت" على هذه الاتفاقية التي أُبرمت في عام 2011، وكان ذلك في العام التالي، في حين أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 2014.

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وجَّها دعوات لتركيا للعدول عن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف.

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