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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

استقالة "دينارت" والجهاز المساعد من تدريب أخضر اليد

بعد التأهل لنهائيات كأس العالم

قدّم مدرب كرة اليد في مركز التدريب السعودي الأولمبي ديديه دينارت استقالته من منصبه، مديراً فنياً للمنتخب الأول لكرة اليد، بعد انتهاء مشوار الأخضر في البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد، والتي أقيمت في المنطقة الشرقية، والتي شهدت حصول المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية بعد مضي 10 سنوات من تحقيقها في العام 2012، إضافة إلى ضمان الحصول على مقعدٍ مؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة اليد 2023 للمرة العاشرة في تاريخه, كما شملت الاستقالة كافة الجهاز الفني "الكابتن رابح مساعد المدرب, والكابتن إلكسندر مدرب الحراس.

ويعتزم مركز التدريب السعودي الأولمبي والاتحاد السعودي لكرة اليد خلال الأسابيع المقبلة البحث عن البديل المناسب لتولي مهمة الإشراف على الأخضر خلال بطولتي دورة الألعاب الآسيوية 2022 وبطولة العالم 2023.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر شكره لدينارت، وطاقم عمله مشيراً:" أود أن أعبر عن امتناني وشكري له ولطاقم العمل الفني نيابة عن اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على التزامهم ومساهمتهم الفاعلة مع المنتخب لتحقيق التأهل للمونديال والحصول على الميدالية البرونزية."

وأبدى دينارت فخره بما حققه مع منتخب اليد خلال الفترة التي قضاها مع المركز، وقال:" فخور جداً بما حققته، وإن كنت أمنّي النفس بأن أستمر مع المنتخب حتى دورة الألعاب الآسيوية 2022 وبطولة العالم 2023، إلا أن قراري بالمغادرة لعائلتي في هذا الوقت أمر صائب، وأود أن أشكر الجميع على الفرصة التي منحوني إياها."

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استقالة "دينارت" والجهاز المساعد من تدريب أخضر اليد
سبق

قدّم مدرب كرة اليد في مركز التدريب السعودي الأولمبي ديديه دينارت استقالته من منصبه، مديراً فنياً للمنتخب الأول لكرة اليد، بعد انتهاء مشوار الأخضر في البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد، والتي أقيمت في المنطقة الشرقية، والتي شهدت حصول المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية بعد مضي 10 سنوات من تحقيقها في العام 2012، إضافة إلى ضمان الحصول على مقعدٍ مؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة اليد 2023 للمرة العاشرة في تاريخه, كما شملت الاستقالة كافة الجهاز الفني "الكابتن رابح مساعد المدرب, والكابتن إلكسندر مدرب الحراس.

ويعتزم مركز التدريب السعودي الأولمبي والاتحاد السعودي لكرة اليد خلال الأسابيع المقبلة البحث عن البديل المناسب لتولي مهمة الإشراف على الأخضر خلال بطولتي دورة الألعاب الآسيوية 2022 وبطولة العالم 2023.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر شكره لدينارت، وطاقم عمله مشيراً:" أود أن أعبر عن امتناني وشكري له ولطاقم العمل الفني نيابة عن اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على التزامهم ومساهمتهم الفاعلة مع المنتخب لتحقيق التأهل للمونديال والحصول على الميدالية البرونزية."

وأبدى دينارت فخره بما حققه مع منتخب اليد خلال الفترة التي قضاها مع المركز، وقال:" فخور جداً بما حققته، وإن كنت أمنّي النفس بأن أستمر مع المنتخب حتى دورة الألعاب الآسيوية 2022 وبطولة العالم 2023، إلا أن قراري بالمغادرة لعائلتي في هذا الوقت أمر صائب، وأود أن أشكر الجميع على الفرصة التي منحوني إياها."

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:41 PM

استقالة "دينارت" والجهاز المساعد من تدريب أخضر اليد

بعد التأهل لنهائيات كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قدّم مدرب كرة اليد في مركز التدريب السعودي الأولمبي ديديه دينارت استقالته من منصبه، مديراً فنياً للمنتخب الأول لكرة اليد، بعد انتهاء مشوار الأخضر في البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد، والتي أقيمت في المنطقة الشرقية، والتي شهدت حصول المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية بعد مضي 10 سنوات من تحقيقها في العام 2012، إضافة إلى ضمان الحصول على مقعدٍ مؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة اليد 2023 للمرة العاشرة في تاريخه, كما شملت الاستقالة كافة الجهاز الفني "الكابتن رابح مساعد المدرب, والكابتن إلكسندر مدرب الحراس.

ويعتزم مركز التدريب السعودي الأولمبي والاتحاد السعودي لكرة اليد خلال الأسابيع المقبلة البحث عن البديل المناسب لتولي مهمة الإشراف على الأخضر خلال بطولتي دورة الألعاب الآسيوية 2022 وبطولة العالم 2023.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر شكره لدينارت، وطاقم عمله مشيراً:" أود أن أعبر عن امتناني وشكري له ولطاقم العمل الفني نيابة عن اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على التزامهم ومساهمتهم الفاعلة مع المنتخب لتحقيق التأهل للمونديال والحصول على الميدالية البرونزية."

وأبدى دينارت فخره بما حققه مع منتخب اليد خلال الفترة التي قضاها مع المركز، وقال:" فخور جداً بما حققته، وإن كنت أمنّي النفس بأن أستمر مع المنتخب حتى دورة الألعاب الآسيوية 2022 وبطولة العالم 2023، إلا أن قراري بالمغادرة لعائلتي في هذا الوقت أمر صائب، وأود أن أشكر الجميع على الفرصة التي منحوني إياها."

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