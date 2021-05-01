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حملة "ممتثل" تدشنها أمانة تبوك غدًا.. تعرف عليها

تساند الجهود الرقابية وتعزز سلوك القدوة المجتمعية بالمنطقة

تستعد أمانة منطقة تبوك غدًا لإطلاق حملة "ممتثل"، التي تهدف إلى مساندة جهودها الرقابية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية بالمنطقة، وتكثيف التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الحملة لدعم المنشآت والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم في جهودها لتحقيق أعلى درجات الامتثال وتحفيزها لرفع مستوى الشفافية والوعي والالتزام بتنفيذ التعليمات.

وتهدف الحملة لبث الرسائل التوعوية من خلال الوصول للمجتمع في الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات، والمراكز التجارية والترفيهية، للتقيد بالتدابير الوقائية الذاتية، ومن لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي والحد من التجمعات، والتحقق من تفعيل تطبيق (توكلنا) وحثهم على سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا عبر القنوات المعتمدة.

أمانة منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة "ممتثل" تدشنها أمانة تبوك غدًا.. تعرف عليها
سبق

تستعد أمانة منطقة تبوك غدًا لإطلاق حملة "ممتثل"، التي تهدف إلى مساندة جهودها الرقابية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية بالمنطقة، وتكثيف التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الحملة لدعم المنشآت والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم في جهودها لتحقيق أعلى درجات الامتثال وتحفيزها لرفع مستوى الشفافية والوعي والالتزام بتنفيذ التعليمات.

وتهدف الحملة لبث الرسائل التوعوية من خلال الوصول للمجتمع في الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات، والمراكز التجارية والترفيهية، للتقيد بالتدابير الوقائية الذاتية، ومن لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي والحد من التجمعات، والتحقق من تفعيل تطبيق (توكلنا) وحثهم على سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا عبر القنوات المعتمدة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
08:37 PM

حملة "ممتثل" تدشنها أمانة تبوك غدًا.. تعرف عليها

تساند الجهود الرقابية وتعزز سلوك القدوة المجتمعية بالمنطقة

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بدر الجبل - تبوك
0
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تستعد أمانة منطقة تبوك غدًا لإطلاق حملة "ممتثل"، التي تهدف إلى مساندة جهودها الرقابية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية بالمنطقة، وتكثيف التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الحملة لدعم المنشآت والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم في جهودها لتحقيق أعلى درجات الامتثال وتحفيزها لرفع مستوى الشفافية والوعي والالتزام بتنفيذ التعليمات.

وتهدف الحملة لبث الرسائل التوعوية من خلال الوصول للمجتمع في الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات، والمراكز التجارية والترفيهية، للتقيد بالتدابير الوقائية الذاتية، ومن لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي والحد من التجمعات، والتحقق من تفعيل تطبيق (توكلنا) وحثهم على سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا عبر القنوات المعتمدة.

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