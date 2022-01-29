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فرسان البولو يستعدون لخوض منافسات بطولة العلا

ضمن النسخة الثالثة من فعاليات موسم شتاء طنطورة

يواصل فرسان البولو، استعداداتهم لخوض منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، الوحيدة في العالم التي تقام في صحراء العلا، وينظمها الاتحاد السعودي للبولو والهيئة الملكية للعلا، خلال الفترة من 11- 12 فبراير 2022م، ضمن النسخة الثالثة من فعاليات موسم شتاء طنطورة.

وأجرى الفرسان تدريباتهم على ملعب أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بالرياض، بإشراف المدرب الأرجنتيني سانتياجو، وسيشارك في البطولة 4 فرسان سعوديين، إضافة إلى 4 لاعبين من فريق لادولفينا الذي حصل لاعبيه على تصنيف هانديكاب 40 جول، وهم: (كامبياسو، وبابلو دونو، وديفيد ستيلينج، وخوان مارتن نيرو).

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان، جاهزية البطولة للفِرَق المتنافسة، بالتنسيق مع الهيئة الملكية بالعلا؛ لإبراز اللعبة ونشرها، وإقامة نسخة مميزة ومختلفة عن النسخة الماضية، التي لفتت الانتباه عالميًّا.

وذكر أن مكتسبات البطولة التي تُعد عالمية، كثيرة؛ منها الفنية والسياحية، ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

العلا فرسان البولو بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء الاتحاد السعودي للبولو شتاء طنطورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرسان البولو يستعدون لخوض منافسات بطولة العلا
سبق

يواصل فرسان البولو، استعداداتهم لخوض منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، الوحيدة في العالم التي تقام في صحراء العلا، وينظمها الاتحاد السعودي للبولو والهيئة الملكية للعلا، خلال الفترة من 11- 12 فبراير 2022م، ضمن النسخة الثالثة من فعاليات موسم شتاء طنطورة.

وأجرى الفرسان تدريباتهم على ملعب أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بالرياض، بإشراف المدرب الأرجنتيني سانتياجو، وسيشارك في البطولة 4 فرسان سعوديين، إضافة إلى 4 لاعبين من فريق لادولفينا الذي حصل لاعبيه على تصنيف هانديكاب 40 جول، وهم: (كامبياسو، وبابلو دونو، وديفيد ستيلينج، وخوان مارتن نيرو).

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان، جاهزية البطولة للفِرَق المتنافسة، بالتنسيق مع الهيئة الملكية بالعلا؛ لإبراز اللعبة ونشرها، وإقامة نسخة مميزة ومختلفة عن النسخة الماضية، التي لفتت الانتباه عالميًّا.

وذكر أن مكتسبات البطولة التي تُعد عالمية، كثيرة؛ منها الفنية والسياحية، ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:28 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:40 PM

فرسان البولو يستعدون لخوض منافسات بطولة العلا

ضمن النسخة الثالثة من فعاليات موسم شتاء طنطورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل فرسان البولو، استعداداتهم لخوض منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، الوحيدة في العالم التي تقام في صحراء العلا، وينظمها الاتحاد السعودي للبولو والهيئة الملكية للعلا، خلال الفترة من 11- 12 فبراير 2022م، ضمن النسخة الثالثة من فعاليات موسم شتاء طنطورة.

وأجرى الفرسان تدريباتهم على ملعب أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بالرياض، بإشراف المدرب الأرجنتيني سانتياجو، وسيشارك في البطولة 4 فرسان سعوديين، إضافة إلى 4 لاعبين من فريق لادولفينا الذي حصل لاعبيه على تصنيف هانديكاب 40 جول، وهم: (كامبياسو، وبابلو دونو، وديفيد ستيلينج، وخوان مارتن نيرو).

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان، جاهزية البطولة للفِرَق المتنافسة، بالتنسيق مع الهيئة الملكية بالعلا؛ لإبراز اللعبة ونشرها، وإقامة نسخة مميزة ومختلفة عن النسخة الماضية، التي لفتت الانتباه عالميًّا.

وذكر أن مكتسبات البطولة التي تُعد عالمية، كثيرة؛ منها الفنية والسياحية، ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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