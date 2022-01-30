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للمحاسبة آلية.. "الوطني لغير الربحي": لا معلومة لدينا عن نسبة السعودة بـ "الخيرية"

قال لـ"سبق": هناك مستوى من القرارات لا يتم اتخاذه إلا بعد أخذ الموافقة من المركز

أكّد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ"سبق"، أنه ليست لديه معلومة عن نسبة السعودة في الجمعيات الخيرية، وأن محاسبة ومراقبة الجمعيات الخيرية تكون عن طريق زيارات ميدانية مفاجئة ومراجعة للتقارير والقرارات الإدارية والمالية، وأن هناك مستوى من القرارات لا يتم اتخاذه إلا بعد أخذ الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جاء ذلك رداً عن استفسار "سبق" عن نسبة السعودة في الجمعيات الخيرية؛ حيث قال المركز إن الجمعيات مثلها مثل المنظمات الأخرى تخضع لنظام وزارة الموارد البشرية من ناحية الوظائف ونسب السعودة نفسها المقررة على المنظمات وأي وظيفة ليست مسعودة بالكامل، فهناك إمكانية أن يشغلها شخصٌ من جنسية أخرى، حسب النسب المعتمدة في نظام العمل.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية وقّعت عام 2019 م، مذكرة تعاون لتوطين وظائف جديدة للمواطنين السعوديين، وكشفت الوزارة أنه تم توقيع المذكرة مع "كفاءات" و"هدف"؛ لغرض توطين 45 ألف وظيفة في القطاع غير الربحي، وتم توقيع المذكرة التي تهدف دعم تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 45 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية عام 2023م، وبيّنت الوزارة، أنه سيتم من خلال توطين المهن في برنامج التوطين المباشر، وبرنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي.

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعيات الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمحاسبة آلية.. "الوطني لغير الربحي": لا معلومة لدينا عن نسبة السعودة بـ "الخيرية"
سبق

أكّد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ"سبق"، أنه ليست لديه معلومة عن نسبة السعودة في الجمعيات الخيرية، وأن محاسبة ومراقبة الجمعيات الخيرية تكون عن طريق زيارات ميدانية مفاجئة ومراجعة للتقارير والقرارات الإدارية والمالية، وأن هناك مستوى من القرارات لا يتم اتخاذه إلا بعد أخذ الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جاء ذلك رداً عن استفسار "سبق" عن نسبة السعودة في الجمعيات الخيرية؛ حيث قال المركز إن الجمعيات مثلها مثل المنظمات الأخرى تخضع لنظام وزارة الموارد البشرية من ناحية الوظائف ونسب السعودة نفسها المقررة على المنظمات وأي وظيفة ليست مسعودة بالكامل، فهناك إمكانية أن يشغلها شخصٌ من جنسية أخرى، حسب النسب المعتمدة في نظام العمل.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية وقّعت عام 2019 م، مذكرة تعاون لتوطين وظائف جديدة للمواطنين السعوديين، وكشفت الوزارة أنه تم توقيع المذكرة مع "كفاءات" و"هدف"؛ لغرض توطين 45 ألف وظيفة في القطاع غير الربحي، وتم توقيع المذكرة التي تهدف دعم تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 45 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية عام 2023م، وبيّنت الوزارة، أنه سيتم من خلال توطين المهن في برنامج التوطين المباشر، وبرنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
01:16 PM

للمحاسبة آلية.. "الوطني لغير الربحي": لا معلومة لدينا عن نسبة السعودة بـ "الخيرية"

قال لـ"سبق": هناك مستوى من القرارات لا يتم اتخاذه إلا بعد أخذ الموافقة من المركز

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عبدالله السالم - الدمام
0
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أكّد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ"سبق"، أنه ليست لديه معلومة عن نسبة السعودة في الجمعيات الخيرية، وأن محاسبة ومراقبة الجمعيات الخيرية تكون عن طريق زيارات ميدانية مفاجئة ومراجعة للتقارير والقرارات الإدارية والمالية، وأن هناك مستوى من القرارات لا يتم اتخاذه إلا بعد أخذ الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جاء ذلك رداً عن استفسار "سبق" عن نسبة السعودة في الجمعيات الخيرية؛ حيث قال المركز إن الجمعيات مثلها مثل المنظمات الأخرى تخضع لنظام وزارة الموارد البشرية من ناحية الوظائف ونسب السعودة نفسها المقررة على المنظمات وأي وظيفة ليست مسعودة بالكامل، فهناك إمكانية أن يشغلها شخصٌ من جنسية أخرى، حسب النسب المعتمدة في نظام العمل.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية وقّعت عام 2019 م، مذكرة تعاون لتوطين وظائف جديدة للمواطنين السعوديين، وكشفت الوزارة أنه تم توقيع المذكرة مع "كفاءات" و"هدف"؛ لغرض توطين 45 ألف وظيفة في القطاع غير الربحي، وتم توقيع المذكرة التي تهدف دعم تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 45 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية عام 2023م، وبيّنت الوزارة، أنه سيتم من خلال توطين المهن في برنامج التوطين المباشر، وبرنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي.

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