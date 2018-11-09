موسلين: عالجنا مشكلة الدفاع.. وسعيد بما حققته مع الفيحاء

أكد موسلين مدرب فريق الفيحاء أهمية مباراة الغد أمام الاتحاد وقال: "الاتحاد فريق كبير لديه عناصر تمتلك مهارات فنية عالية ولديه مدرب مميز سبق أن خضت معه عدة مواجهات في الدوري الروسي".

وأشار موسلين إلى أن مركز الاتحاد في سلم الترتيب لا يعكس حقيقة الفريق فالاتحاد مهما كانت ظروفه لن يرضى بأقل من الفوز ونحن نعلم ذلك جيداً، وقال: لقد قمت بدراسة الاتحاد جيداً وشاهدت جميع مبارياته هذا الموسم ولدى معرفة تامة بطريقة لعبه وأعرف نقاط القوة ونقاط الضعف لديه، ونحن استعدينا لهذه المباراة بشكل قوي وسندخل المباراة بكل ثقة من أجل تقديم مستوى مميز وحصد النقاط الثلاث، وسنعطي كل ما لدينا من أجل الفوز بدعم ومساندة جماهيرنا".

وأشار موسلين إلى أنه عند تسلمه للدفة الفنية كان الفريق يعاني من مشكلة استقبال أهداف كثيرة، وقد عمل مباشرة على تصحيح الوضع الدفاعي لدى الفريق وما زال يعمل على تحسين الأداء، وبإذن الله في الفترة القادمة يتطور مستوى الفريق في جميع الخطوط وبالخصوص على المستوى الهجومي.

وعبر موسلين عن سعادته بما حققته مع الفريق حتى الآن، مشيراً إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع من العمل مع اللاعبين لمس استجابة سريعة من قبلهم واستيعاباً كبيرًا لطريقة عمله، معرباً عن ثقته الكبيرة بلاعبي فريقه لتقديم مباراة جيدة، وأضاف: هذا ليس مجرد حديث إعلامي، ونحن جاهزون لنبرهن عن ذلك بتقديم مباراة مميزة وحصد الثلاث نقاط بإذن الله.