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"تعليم عنيزة" يستعد لانطلاق التدريب الصيفي الأسبوع القادم

عقد قسم التدريب والابتعاث بإدارة تعليم عنيزة، صباح أمس الأحد، اجتماعاً تحضيرياً لمتابعة سير عمل برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، التي من المقرر أن تنطلق ابتداءً من يوم الأحد القادم ١٤٤٠/١١/٤هـ، تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك".

وشهد الاجتماع الذي عقد في مدرسة الشيخ ابن سعدي، برئاسة رئيس قسم التدريب عبدالله بن ناصر الجطيلي، وبحضور مشرفي قسم التدريب مع ٣٩ مدربًا مناقشة الجدول الزمني لتنفيذ البرامج التدريبية ومهام ومسؤوليات المدربين، كما تم الاطلاع على جاهزية قاعات وأدوات ووسائل التدريب الخاصة بكل برنامج.

وكان أكثر من ٢٣٣٠ معلماً من شاغلي الوظائف التعليمية بعنيزة قد تقدموا للاستفادة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مركز التدريب الصيفي بإدارة التعليم بعنيزة من خلال ٨٣ برنامجًا.

من جانبه، تحدث رئيس قسم التدريب "الجطيلي" عن أهمية تقديم أفضل الأساليب التدريبية لإكساب المتدربين المهارات اللازمة لتأدية مهامهم بما يتوافق مع أهداف مشروع التطوير المهني التعليمي ١٤٤٠هـ وبما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية الداعمة لسياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

من جانب آخر تطرق مشرف التطوير المهني التعليمي ياسر بن سعيد العتيبي إلى أهمية الجوانب الإعلامية التي تهدف إلى إيصال رسالة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالإضافة إلى المهام المنوطة بالمدربين والعاملين بمركز التدريب الصيفي بتعليم عنيزة في هذا الصدد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم عنيزة" يستعد لانطلاق التدريب الصيفي الأسبوع القادم
سبق

عقد قسم التدريب والابتعاث بإدارة تعليم عنيزة، صباح أمس الأحد، اجتماعاً تحضيرياً لمتابعة سير عمل برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، التي من المقرر أن تنطلق ابتداءً من يوم الأحد القادم ١٤٤٠/١١/٤هـ، تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك".

وشهد الاجتماع الذي عقد في مدرسة الشيخ ابن سعدي، برئاسة رئيس قسم التدريب عبدالله بن ناصر الجطيلي، وبحضور مشرفي قسم التدريب مع ٣٩ مدربًا مناقشة الجدول الزمني لتنفيذ البرامج التدريبية ومهام ومسؤوليات المدربين، كما تم الاطلاع على جاهزية قاعات وأدوات ووسائل التدريب الخاصة بكل برنامج.

وكان أكثر من ٢٣٣٠ معلماً من شاغلي الوظائف التعليمية بعنيزة قد تقدموا للاستفادة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مركز التدريب الصيفي بإدارة التعليم بعنيزة من خلال ٨٣ برنامجًا.

من جانبه، تحدث رئيس قسم التدريب "الجطيلي" عن أهمية تقديم أفضل الأساليب التدريبية لإكساب المتدربين المهارات اللازمة لتأدية مهامهم بما يتوافق مع أهداف مشروع التطوير المهني التعليمي ١٤٤٠هـ وبما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية الداعمة لسياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

من جانب آخر تطرق مشرف التطوير المهني التعليمي ياسر بن سعيد العتيبي إلى أهمية الجوانب الإعلامية التي تهدف إلى إيصال رسالة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالإضافة إلى المهام المنوطة بالمدربين والعاملين بمركز التدريب الصيفي بتعليم عنيزة في هذا الصدد.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
02:11 PM

"تعليم عنيزة" يستعد لانطلاق التدريب الصيفي الأسبوع القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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عقد قسم التدريب والابتعاث بإدارة تعليم عنيزة، صباح أمس الأحد، اجتماعاً تحضيرياً لمتابعة سير عمل برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، التي من المقرر أن تنطلق ابتداءً من يوم الأحد القادم ١٤٤٠/١١/٤هـ، تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك".

وشهد الاجتماع الذي عقد في مدرسة الشيخ ابن سعدي، برئاسة رئيس قسم التدريب عبدالله بن ناصر الجطيلي، وبحضور مشرفي قسم التدريب مع ٣٩ مدربًا مناقشة الجدول الزمني لتنفيذ البرامج التدريبية ومهام ومسؤوليات المدربين، كما تم الاطلاع على جاهزية قاعات وأدوات ووسائل التدريب الخاصة بكل برنامج.

وكان أكثر من ٢٣٣٠ معلماً من شاغلي الوظائف التعليمية بعنيزة قد تقدموا للاستفادة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ، التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مركز التدريب الصيفي بإدارة التعليم بعنيزة من خلال ٨٣ برنامجًا.

من جانبه، تحدث رئيس قسم التدريب "الجطيلي" عن أهمية تقديم أفضل الأساليب التدريبية لإكساب المتدربين المهارات اللازمة لتأدية مهامهم بما يتوافق مع أهداف مشروع التطوير المهني التعليمي ١٤٤٠هـ وبما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية الداعمة لسياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

من جانب آخر تطرق مشرف التطوير المهني التعليمي ياسر بن سعيد العتيبي إلى أهمية الجوانب الإعلامية التي تهدف إلى إيصال رسالة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالإضافة إلى المهام المنوطة بالمدربين والعاملين بمركز التدريب الصيفي بتعليم عنيزة في هذا الصدد.

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