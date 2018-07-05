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موجة غبار تجتاح ينبع وتتسبب في تدني الرؤية ..تتواصل حتى المساء

مديرية الدفاع المدني دعت إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

تشهد محافظة ينبع موجة غبار كثيف أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية لمسافات قصيرة في المناطق المفتوحة خاصة الطريق الساحلي.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس.

كما دعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة غبار تجتاح ينبع وتتسبب في تدني الرؤية ..تتواصل حتى المساء
سبق

تشهد محافظة ينبع موجة غبار كثيف أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية لمسافات قصيرة في المناطق المفتوحة خاصة الطريق الساحلي.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس.

كما دعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
03:39 PM

موجة غبار تجتاح ينبع وتتسبب في تدني الرؤية ..تتواصل حتى المساء

مديرية الدفاع المدني دعت إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
928

تشهد محافظة ينبع موجة غبار كثيف أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية لمسافات قصيرة في المناطق المفتوحة خاصة الطريق الساحلي.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس.

كما دعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

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