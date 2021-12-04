النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منذ بداية الجائحة .. هذه الجزر ترصد أول إصابة بـ"كوفيد19"

لطفل عائد من الخارج أثناء وجوده بالحجْر الصحي مع أسرته

رصدت جزر كوك الواقعة في المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة، اليوم السبت، أولى حالات الإصابة بكوفيد 19 منذ ظهور الفيروس، وكانت حتى الآن بمنأى عن الجائحة؛ وفقما أعلن رئيس الوزراء مارك براون.

وثبتت إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بفيروس كورونا أثناء وجوده في الحجر الصحي مع أسرته بعد عودته من الخارج.

وكانت جزر كوك عزلت نفسها بالكامل عن بقية العالم عندما بدأت الجائحة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ورغم ذلك كان بإمكان سكان الأرخبيل الموجودين في الخارج أن يعودوا إلى جزر كوك على متن عدد قليل من الرحلات الخاصة الآتية من نيوزيلندا، شرط خضوعهم لحجر صحي مدته 10 أيام لدى وصولهم ولاختبارات صحية متعددة.

ويُعتبر معدّل التطعيم ضدّ كوفيد-19 في الأرخبيل من بين الأعلى في العالم؛ إذ إنّ 96 بالمئة من السكّان فوق 12 عامًا تلقّوا جرعتَيْ لقاح.

وتعتزم جزر كوك إعادة فتح حدودها أمام نيوزيلندا، من دون فرض إلزامية الحجر الصحي، اعتبارًا من 14 يناير.

الرئيسية/ محطات

اعلان
منذ بداية الجائحة .. هذه الجزر ترصد أول إصابة بـ"كوفيد19"
سبق

رصدت جزر كوك الواقعة في المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة، اليوم السبت، أولى حالات الإصابة بكوفيد 19 منذ ظهور الفيروس، وكانت حتى الآن بمنأى عن الجائحة؛ وفقما أعلن رئيس الوزراء مارك براون.

وثبتت إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بفيروس كورونا أثناء وجوده في الحجر الصحي مع أسرته بعد عودته من الخارج.

وكانت جزر كوك عزلت نفسها بالكامل عن بقية العالم عندما بدأت الجائحة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ورغم ذلك كان بإمكان سكان الأرخبيل الموجودين في الخارج أن يعودوا إلى جزر كوك على متن عدد قليل من الرحلات الخاصة الآتية من نيوزيلندا، شرط خضوعهم لحجر صحي مدته 10 أيام لدى وصولهم ولاختبارات صحية متعددة.

ويُعتبر معدّل التطعيم ضدّ كوفيد-19 في الأرخبيل من بين الأعلى في العالم؛ إذ إنّ 96 بالمئة من السكّان فوق 12 عامًا تلقّوا جرعتَيْ لقاح.

وتعتزم جزر كوك إعادة فتح حدودها أمام نيوزيلندا، من دون فرض إلزامية الحجر الصحي، اعتبارًا من 14 يناير.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
11:24 AM

منذ بداية الجائحة .. هذه الجزر ترصد أول إصابة بـ"كوفيد19"

لطفل عائد من الخارج أثناء وجوده بالحجْر الصحي مع أسرته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,750

رصدت جزر كوك الواقعة في المحيط الهادئ ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة، اليوم السبت، أولى حالات الإصابة بكوفيد 19 منذ ظهور الفيروس، وكانت حتى الآن بمنأى عن الجائحة؛ وفقما أعلن رئيس الوزراء مارك براون.

وثبتت إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بفيروس كورونا أثناء وجوده في الحجر الصحي مع أسرته بعد عودته من الخارج.

وكانت جزر كوك عزلت نفسها بالكامل عن بقية العالم عندما بدأت الجائحة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ورغم ذلك كان بإمكان سكان الأرخبيل الموجودين في الخارج أن يعودوا إلى جزر كوك على متن عدد قليل من الرحلات الخاصة الآتية من نيوزيلندا، شرط خضوعهم لحجر صحي مدته 10 أيام لدى وصولهم ولاختبارات صحية متعددة.

ويُعتبر معدّل التطعيم ضدّ كوفيد-19 في الأرخبيل من بين الأعلى في العالم؛ إذ إنّ 96 بالمئة من السكّان فوق 12 عامًا تلقّوا جرعتَيْ لقاح.

وتعتزم جزر كوك إعادة فتح حدودها أمام نيوزيلندا، من دون فرض إلزامية الحجر الصحي، اعتبارًا من 14 يناير.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,124
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,514
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة